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TikTok Fenomeninin "Kilo Aldım" Paylaşımı Takipçilerini Çileden Çıkardı

TikTok Fenomeninin "Kilo Aldım" Paylaşımı Takipçilerini Çileden Çıkardı

Effy
Effy - Onedio Editörü
25.02.2024 - 21:34

TikTok ve Instagram'ı aktif kullanarak kendine bir kitle edinen Zeynep Demirhan'ın son hikaye paylaşımı takipçilerini adeta çileden çıkardı. 'Kilo almışım gıdığım çıkmış' paylaşımına sayısız yorum geldi. 

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Instagram ve TikTok fenomeni Zeynep Demirhan'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Instagram ve TikTok fenomeni Zeynep Demirhan'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Fenomen isimin Instagram'da yaptığı son paylaşım adeta topa tutuldu.

Fenomen isimin Instagram'da yaptığı son paylaşım adeta topa tutuldu.

Sebebi ise Demirhan'ın paylaştığı fotoğrafa "Kilo almışım gıdım çıkmış" yorumunu düşmesi.

Sebebi ise Demirhan'ın paylaştığı fotoğrafa "Kilo almışım gıdım çıkmış" yorumunu düşmesi.

Demirhan'ın kilo almadığını düşünenler bu paylaşımı bilinçli yaptığını ve ilgi çekmek istediğini söyledi.

Demirhan'ın kilo almadığını düşünenler bu paylaşımı bilinçli yaptığını ve ilgi çekmek istediğini söyledi.

Ardından tepkiyle karışık birçok yorum geldi. 👇

Ardından tepkiyle karışık birçok yorum geldi. 👇
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