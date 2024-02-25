TikTok Fenomeninin "Kilo Aldım" Paylaşımı Takipçilerini Çileden Çıkardı
TikTok Fenomeninin "Kilo Aldım" Paylaşımı Takipçilerini Çileden Çıkardı
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Instagram ve TikTok fenomeni Zeynep Demirhan'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
Fenomen isimin Instagram'da yaptığı son paylaşım adeta topa tutuldu.
Sebebi ise Demirhan'ın paylaştığı fotoğrafa "Kilo almışım gıdım çıkmış" yorumunu düşmesi.
Demirhan'ın kilo almadığını düşünenler bu paylaşımı bilinçli yaptığını ve ilgi çekmek istediğini söyledi.
Ardından tepkiyle karışık birçok yorum geldi. 👇
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