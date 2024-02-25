OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Enteresan Hareketlerinin Arkasındaki Nedeni Anlattı!
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Enteresan Hareketlerinin Arkasındaki Nedeni Anlattı!
Daha önce Türkiye'den taşındığını duyurarak kısa süre sonra ülkeye geri dönüş yapan Merve Taşkın sık sık ilginç açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bunu yapmasının arkasındaki nedeni ise ilk kez anlattı... 👇
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En son OnlyFans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını açıklamasıyla çok konuşulan Merve Taşkın, zaman zaman benzer ilginç açıklamalarıyla magazin gündeminde kendine yer buluyor.
Geçtiğimiz yıl yurt dışına taşınan Merve Taşkın'ın bu macerası fazla uzun sürmemiş, orada zorlandığını söyleyerek 'Bir yıldız kaybettiniz' dediği Türkiye'ye geri dönmüştü.
Gerek paylaşımları gerek açıklamaları olsun, sık sık adından söz ettiren Merve Taşkın bunu 'kasıtlı olarak' yaptığını itiraf etti.
"İnsanları tetikleyeceğim şeyler söylersem daha çok yorum alırım" diyen Taşkın, bu yüzden bazen 'palyaço gibi makyaj' yaptığını anlattı.
Bir YouTube programında nedenini açıklayan Taşkın'ın bu hamlesini 'stratejik zeka' olarak yorumlayan da oldu, eleştiren de.
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dünyada sadece kendi aklına geldiğini sanıyor bunun bi de, aq histrionik kişilik bozukluğu olan orospusu
Hadi bu mallıkları siz bilerek etkileşim için yapıyorsunuz peki anladık bir şeyleri benimsemiş kesim ve sistemin sizi hedef alması ??? herkesin duymasını sa... Devamını Gör
e bunu yapmayan var mı başta o nedio