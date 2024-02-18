Daha Önce 'Bakire Değilim' Açıklamasıyla Kafaları Karıştıran Merve Taşkın'dan Bir Yeni İtiraf Geldi
Daha Önce 'Bakire Değilim' Açıklamasıyla Kafaları Karıştıran Merve Taşkın'dan Bir Yeni İtiraf Geldi
Daha önce Türkiye'den taşındığını duyurarak kısa süre sonra ülkeye geri dönüş yapan Merve Taşkın çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçmişte yaptığı 'Bakire değilim' açıklamasıyla beyinleri yakan Taşkın, bu sefer de soru - cevap etkinliğindeki yanıtıyla kafalarda soru işareti oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En son OnlyFans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını açıklamasıyla epey gündem olan Merve Taşkın, zaman zaman ilginç açıklamalarıyla kendini hatırlatıyor.
Fenomen isim ayrıca 'müstehcen' bulunan pozları sebebiyle bir mahkeme sürecinden geçmiş ve sonunda bu davadan beraat etmişti.
Ancak Taşkın geçtiğimiz yıl Bali'ye taşındığını açıklayarak nedenini "Şu ana kadar Türkiye'de yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım" sözleriyle anlatmıştı.
Fakat kendisinin yurt dışındaki hayatı çok sürmedi: "Bir yıldız kaybettiniz haberiniz yok" sözleriyle veda eden Taşkın, çok geçmeden Türkiye'ye geri döndüğünü açıkladı.
Bir süredir gündemden uzak kalan fenomen isim, Instagram'da yaptığı soru - cevap etkinliğinde verdiği yanıtla yeniden sosyal medyanun gündemine geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisi en son 'Artık bakire değilim... Kiminle olduğunu sormayın' hikayesiyle beyinleri yakmıştı.
Derken bir yenisi geldi: Kendisine gelen "Hiç seks yaptın mı?" sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ilgi orospusu işte amk