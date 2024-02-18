Esra Ezmeci 'İnci Taneleri'ni İzlediği İçin Nişanlısıyla Tartışan Takipçisine Verdiği Öğütle Dumur Etti

Şu sıralar dizi severlerin gündemlerinden biri olan İnci Taneleri hala ilk günkü gibi konuşulmaya devam ediyor. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, dizi nedeniyle nişanlısı ile tartışan takipçisine verdiği tavsiye ile dumur etti...

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