Esra Ezmeci 'İnci Taneleri'ni İzlediği İçin Nişanlısıyla Tartışan Takipçisine Verdiği Öğütle Dumur Etti
Esra Ezmeci 'İnci Taneleri'ni İzlediği İçin Nişanlısıyla Tartışan Takipçisine Verdiği Öğütle Dumur Etti
Şu sıralar dizi severlerin gündemlerinden biri olan İnci Taneleri hala ilk günkü gibi konuşulmaya devam ediyor. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, dizi nedeniyle nişanlısı ile tartışan takipçisine verdiği tavsiye ile dumur etti...
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Televizyon ekranlarından aşina olduğumuz Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'yi tanıyanlarınız vardır: Kendisi sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.
Kendisinin Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru - cevap etkinlikleri baya popüler: Okuyanlar ufak çaplı şoklar yaşayabiliyor!
Şimdi de 'İnci Taneleri' dizisini izleyen nişanlısıyla tartışan takipçisine verdiği tavsiye sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dizi yüzünden nişanlısıyla tartışan ve izlememesini söylediğini anlatan takipçisine Ezmeci, dizideki dans sahnelerinden dem vurarak 'eşlerin birbirlerine bu tarz danslar yapabileceğini' söyledi.
Hem sorunun kendisi hem de verilen cevap herkesi ayrı şaşırtsa da, bu yine de Esra Ezmeci'ye gelen en tuhaf soru değil...
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