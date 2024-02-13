Survivor İçin 'Erkek Yarışması' Diyen Adem Kılıçcı Tartışmalı Açıklaması Hakkında İlk Kez Konuştu

Survivor All Star 2024 ile bu sene yarışmada yer alan, yer almayan herkesi bir fikir belirtirken izler ve dinler olduk. Adem Kılıçcı geçmişteki tartışmalı bir açıklaması hakkında ilk kez konuştu. Demek istediklerine açıklık getiren eski yarışmacı, 'Bu benim hatam aslında, o an izah edemedim' ifadelerini kullandı.

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