Survivor İçin 'Erkek Yarışması' Diyen Adem Kılıçcı Tartışmalı Açıklaması Hakkında İlk Kez Konuştu
Survivor İçin 'Erkek Yarışması' Diyen Adem Kılıçcı Tartışmalı Açıklaması Hakkında İlk Kez Konuştu
Survivor All Star 2024 ile bu sene yarışmada yer alan, yer almayan herkesi bir fikir belirtirken izler ve dinler olduk. Adem Kılıçcı geçmişteki tartışmalı bir açıklaması hakkında ilk kez konuştu. Demek istediklerine açıklık getiren eski yarışmacı, 'Bu benim hatam aslında, o an izah edemedim' ifadelerini kullandı.
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Ünlü boksör Adem Kılıçcı'yı tanıyanlarınız vardır: 2017 yılında Survivor'da finale kalan iki isimden biri olan Adem ikinciliği kazanmıştı.
Bu sene Survivor All Star 2024'te kendisini görmek isteyen sevenleri olsa da, Adem Kılıçcı'dan bu isteklere yanıt gecikmemişti.
"Bu yıl mümkün değil" diyen eski yarışmacı, "Daha güzel maceralarda elbet bir gün buluşacağız" ifadelerini kullandı.
Kendisi şimdi geçmişte Survivor hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle gündeme geldi: Geçtiğimiz yıllarda Survivor Panorama programındaki sözleri hatırlatıldı.
"Survivor konsept olarak zaten bir erkek yarışması" şeklinde konuşan Adem Kılıçcı, "Amazonlar diye bir yarışma olsaydı bir erkek şampiyon olamazdı mesela" ifadelerini kullanmıştı.
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Kendisine o dönem bu açıklaması yüzünden birçok tepki gelmiş olsa da, Adem Kılıçcı sözlerine henüz yeni açıklık getirdi.
Uzunca bir açıklama yazıp Instagram hikayesinden paylaşan Adem Kılıçcı, "Bu benim hatam aslında, o an izah edemedim" sözleriyle giriş yaptı.
Adem Kılıçcı, "Aslında orada kadınların eksilerden başladığını, erkeklerin daha avantajlı olduklarını" anlatmak istediğini ve yanında Ogeday'ın da olduğunu belirtti.
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