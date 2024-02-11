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Linç Tayfanın Yeniden Canlandığını Gören Berkcan Güven'in Son Paylaşımı Heyecanlandırdı!

Linç Tayfanın Yeniden Canlandığını Gören Berkcan Güven'in Son Paylaşımı Heyecanlandırdı!

Berkcan Güven
Effy
Effy - Onedio Editörü
11.02.2024 - 15:25

Bir dönem 'buneamk' serisiyle milyonları YouTube'a kilitleyen ve Twitter (X) mizahına yön veren Berkcan Güven ve Efe uygaç ikilisi epeydir özleniyordu. Videolarından kesitler yeniden paylaşılmaya başlanınca Güven'den gelen son paylaşım 'Yoksa...?' dedirtti ve hemencecik heyecanlandırdı!

Bakalım 👇

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YouTube'un kaliteli zamanları olarak da adlandırabileceğimiz o yılları hatırlıyorsunuzdur: En yakın arkadaşlar Berkcan Güven ve Efe Uygaç'ın videoları epey rağbet görüyordu.

YouTube'un kaliteli zamanları olarak da adlandırabileceğimiz o yılları hatırlıyorsunuzdur: En yakın arkadaşlar Berkcan Güven ve Efe Uygaç'ın videoları epey rağbet görüyordu.

Gerek çektikleri videolar olsun gerek videoların öncesine dayanan dostlukları olsun, bu ikiliyi beraber izlemek hep çok keyifliydi.

Gerek çektikleri videolar olsun gerek videoların öncesine dayanan dostlukları olsun, bu ikiliyi beraber izlemek hep çok keyifliydi.

Şimdilerde Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE, müzik kariyerine odaklanmış durumda ve Efe Uygaç da dijital alanlarda işini devam ettiriyor.

Şimdilerde Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE, müzik kariyerine odaklanmış durumda ve Efe Uygaç da dijital alanlarda işini devam ettiriyor.

Son zamanlarda özlem katlanınca ikilinin eski videolarından kesitler yeniden keşfete düşmeye başladı...

Son zamanlarda özlem katlanınca ikilinin eski videolarından kesitler yeniden keşfete düşmeye başladı...

Özellikle de o unutulmaz video ve unutulmaz kısmı!

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Bunu fark eden Berkcan Güven'den ise heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Bunu fark eden Berkcan Güven'den ise heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Güven, "Timelineda yine buneamk perileri dolanıyor" diyerek Efe Uygaç'ı etiketledi.

Güven, "Timelineda yine buneamk perileri dolanıyor" diyerek Efe Uygaç'ı etiketledi.
twitter.com

Tabi bunu görenler "Yoksa yeni video mu geliyor?" diye heyecanlanmadan edemedi...

Tabi bunu görenler "Yoksa yeni video mu geliyor?" diye heyecanlanmadan edemedi...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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