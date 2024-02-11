Linç Tayfanın Yeniden Canlandığını Gören Berkcan Güven'in Son Paylaşımı Heyecanlandırdı!
Linç Tayfanın Yeniden Canlandığını Gören Berkcan Güven'in Son Paylaşımı Heyecanlandırdı!
Bir dönem 'buneamk' serisiyle milyonları YouTube'a kilitleyen ve Twitter (X) mizahına yön veren Berkcan Güven ve Efe uygaç ikilisi epeydir özleniyordu. Videolarından kesitler yeniden paylaşılmaya başlanınca Güven'den gelen son paylaşım 'Yoksa...?' dedirtti ve hemencecik heyecanlandırdı!
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YouTube'un kaliteli zamanları olarak da adlandırabileceğimiz o yılları hatırlıyorsunuzdur: En yakın arkadaşlar Berkcan Güven ve Efe Uygaç'ın videoları epey rağbet görüyordu.
Gerek çektikleri videolar olsun gerek videoların öncesine dayanan dostlukları olsun, bu ikiliyi beraber izlemek hep çok keyifliydi.
Şimdilerde Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE, müzik kariyerine odaklanmış durumda ve Efe Uygaç da dijital alanlarda işini devam ettiriyor.
Son zamanlarda özlem katlanınca ikilinin eski videolarından kesitler yeniden keşfete düşmeye başladı...
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Bunu fark eden Berkcan Güven'den ise heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Güven, "Timelineda yine buneamk perileri dolanıyor" diyerek Efe Uygaç'ı etiketledi.
Tabi bunu görenler "Yoksa yeni video mu geliyor?" diye heyecanlanmadan edemedi...
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