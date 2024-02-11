Linç Tayfanın Yeniden Canlandığını Gören Berkcan Güven'in Son Paylaşımı Heyecanlandırdı!

Bir dönem 'buneamk' serisiyle milyonları YouTube'a kilitleyen ve Twitter (X) mizahına yön veren Berkcan Güven ve Efe uygaç ikilisi epeydir özleniyordu. Videolarından kesitler yeniden paylaşılmaya başlanınca Güven'den gelen son paylaşım 'Yoksa...?' dedirtti ve hemencecik heyecanlandırdı!

Bakalım 👇