Utanmasa Markete Bile Özel Jetiyle Gidecek Olan Taylor Swift İklim Aktivistlerini Çıldırttı
Utanmasa Markete Bile Özel Jetiyle Gidecek Olan Taylor Swift İklim Aktivistlerini Çıldırttı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in her fırsatta özel jetine atlayarak yolculuk yapması iklim aktivistlerini adeta çıldırttı! Tek başına küresel ısınmadan sorumlu olabilecek bir tahribata yol açan Swift hem dalga konusu oldu hem de tepkilerin odağı oldu.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i tanımayan kalmadı: Kendisi gerek başarılarıyla gerek dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla yıldızını iyice parlattı.
Medyada öyle görmesek de kendisi pek de sütten çıkmış ak kaşık değil: Çünkü çevreye verdiği zararın haddi hesabı yok...
Japonya'da konser verip sonra Las Vegas'taki sevgilisinin yanında biten Swift'in özel jetini kullanmalara doyamadığını herkes bilir.
Öyle ki, yapılan bir araştırmada Swift'in özel jetinin 3 ayda 138 ton CO2 (karbondioksit) emisyonu ürettiği ortaya çıkmıştı.
Şimdi de 45 km mesafeyi uçakla giden Taylor sosyal medyanın gündemine oturdu!
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