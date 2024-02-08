Utanmasa Markete Bile Özel Jetiyle Gidecek Olan Taylor Swift İklim Aktivistlerini Çıldırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in her fırsatta özel jetine atlayarak yolculuk yapması iklim aktivistlerini adeta çıldırttı! Tek başına küresel ısınmadan sorumlu olabilecek bir tahribata yol açan Swift hem dalga konusu oldu hem de tepkilerin odağı oldu.

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