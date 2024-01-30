Sevgilisini Görmek İçin Yarınlar Yokmuşcasına Jetiyle Haritayı Turlayan Taylor Swift Tartışma Yarattı!

Biz rekorlar kraliçesi dedik, onun gibi şarkı sözü yazan yok deyip bağırımıza bassak da, bizler Taylor Swift'in çok umurunda değiliz gibi! Yarınlar yokmuşcasına sevgilisini görmek için özel jetinin ayrıcalıklarından faydalanan Swift, 'Peki Dünya'mız?' diye sorgulattı.

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