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Sevgilisini Görmek İçin Yarınlar Yokmuşcasına Jetiyle Haritayı Turlayan Taylor Swift Tartışma Yarattı!

Sevgilisini Görmek İçin Yarınlar Yokmuşcasına Jetiyle Haritayı Turlayan Taylor Swift Tartışma Yarattı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
31.01.2024 - 01:43

Biz rekorlar kraliçesi dedik, onun gibi şarkı sözü yazan yok deyip bağırımıza bassak da, bizler Taylor Swift'in çok umurunda değiliz gibi! Yarınlar yokmuşcasına sevgilisini görmek için özel jetinin ayrıcalıklarından faydalanan Swift, 'Peki Dünya'mız?' diye sorgulattı.

Bakalım 👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/29/entert...
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Taylor Swift'i tanımayan kalmamıştır: Kendisi 2023'te 'Yılın Kişisi' ilan edilmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Taylor Swift'i tanımayan kalmamıştır: Kendisi 2023'te 'Yılın Kişisi' ilan edilmişti.

Aşkla iş hayatını bir arada yürütmeye çalışan Swift'i bir akşam haritanın bir ucunda konser verirken, öbür akşam ise haritanın diğer ucunda sevgilisini futbol maçında izlerken görüyoruz!

Aşkla iş hayatını bir arada yürütmeye çalışan Swift'i bir akşam haritanın bir ucunda konser verirken, öbür akşam ise haritanın diğer ucunda sevgilisini futbol maçında izlerken görüyoruz!

"Peki Taylor, Japonya'da konser verip sonra nasıl ertesi sabah Travis'in yanına varıyor?" diye düşünürken cevabı ortaya çıktı!

"Peki Taylor, Japonya'da konser verip sonra nasıl ertesi sabah Travis'in yanına varıyor?" diye düşünürken cevabı ortaya çıktı!

Sevgilisini görmek için hiçbir masraftan kaçınmayan Taylor Swift'in Dünya'yı bile harcamaya hazır olduğu öğrenildi.

Sevgilisini görmek için hiçbir masraftan kaçınmayan Taylor Swift'in Dünya'yı bile harcamaya hazır olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, Swift'in özel jeti 3 ayda 138 ton CO2 (karbondioksit) emisyonu üretti

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, Swift'in özel jeti 3 ayda 138 ton CO2 (karbondioksit) emisyonu üretti

Hepsi de sevgilisini görmek için...

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2020 yılında küresel ısınma hakkında endişeli olduğunu söyleyen Swift'in şu anda küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalara tek başına çok büyük bir zarar verdiği ortaya çıktı.

2020 yılında küresel ısınma hakkında endişeli olduğunu söyleyen Swift'in şu anda küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalara tek başına çok büyük bir zarar verdiği ortaya çıktı.

Bu sefer kendisine yakıştıramadık... Sizin düşünceleriniz neler?

Bu sefer kendisine yakıştıramadık... Sizin düşünceleriniz neler?

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