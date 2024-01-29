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Yıllar Önce Klipte Çektiği Aşkın Birebir Aynısını Yaşayan Taylor Swift Manifest Gücüyle Korkuttu

Yıllar Önce Klipte Çektiği Aşkın Birebir Aynısını Yaşayan Taylor Swift Manifest Gücüyle Korkuttu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
29.01.2024 - 21:40

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in isteyip de alamadığı hiçbir şey yok: Öyle ki, şimdi de yıllar önce klibini çekip hayallerini kurduğu aşkın aynısını yaşıyor! 

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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in isteyip de elde edemediği şey sayısı sıfır!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in isteyip de elde edemediği şey sayısı sıfır!

Swift, üst üste aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla 2023 yılında adeta fırtınalar estirmişti.

Swift, üst üste aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla 2023 yılında adeta fırtınalar estirmişti.

Sadece işte değil, aşkta da şansı yaver giden dünyaca ünlü şarkıcı, futbol oyuncusu Travis Kelce ile adeta yıldırım aşkına tutulmuştu!

Sadece işte değil, aşkta da şansı yaver giden dünyaca ünlü şarkıcı, futbol oyuncusu Travis Kelce ile adeta yıldırım aşkına tutulmuştu!

Futbolcu sevgilisini neredeyse hiçbir maçında yalnız bırakmayan Swift, bu sayede takımın reyting ve bilet satışlarının bile şahlanmasını sağladı.

Futbolcu sevgilisini neredeyse hiçbir maçında yalnız bırakmayan Swift, bu sayede takımın reyting ve bilet satışlarının bile şahlanmasını sağladı.

Gittiği her yere şansından götüren Swift, erkek arkadaşının takımının şampiyon olması ile kendini sahaya attı.

Gittiği her yere şansından götüren Swift, erkek arkadaşının takımının şampiyon olması ile kendini sahaya attı.
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Elbette biricik sevgilisini kutlarken öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi...

Adeta filmden fırlamış gibi duran o anların aslında gerçekten bir klipte daha önce izlediğimizi fark ettik...

Adeta filmden fırlamış gibi duran o anların aslında gerçekten bir klipte daha önce izlediğimizi fark ettik...

Taylor'ın ta yıllar önce 'You Belong With Me' klibinde böyle bir anı oynadığı o klip akıllara geldi.

Taylor'ın ta yıllar önce 'You Belong With Me' klibinde böyle bir anı oynadığı o klip akıllara geldi.
twitter.com

You Belong With Me, Taylor'ın hayallerinin gerçekleşmiş hali ve bu bence çok güzel.

Bu manifest gücü karşısında biraz korkmadık dersek yalan olur...

Bu manifest gücü karşısında biraz korkmadık dersek yalan olur...

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