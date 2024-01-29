Taharet Musluğu Bahane, Londra Şahane! Bergüzar Korel Paylaşımlarıyla Influencer Edasını Konuşturdu
Taharet Musluğu Bahane, Londra Şahane! Bergüzar Korel Paylaşımlarıyla Influencer Edasını Konuşturdu
Uzun süredir Londra'da yaşamlarını sürdüren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bir süre kirada oturduktan sonra kendi evlerini satın aldı. Güzelim evin tek eksiği ise taharet musluğuymuş! Taharet musluğu bir yana, Korel'in Londra'dan yaptığı reels paylaşımları izleyenleri uzak hayallere daldırmadı değil...
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Oyuncu Bergüzar Korel ve oyuncu eşi Halit Ergenç çifti uzun bir süredir yaşamlarını Londra'da sürdürüyor, iş için Türkiye'ye gel git yapıyorlar.
Bir süredir kirada oturan çift, nihayetinde Londra'da ev sahibi oldu: Evin tek eksiği ise taharet musluğuymuş!
Korel, Londra'daki eviyle herkesi imrendirirken üstüne influencer edasıyla yaptığı Londra turu paylaşımlarıyla iyice kıskandırmıyor değil!
Korel paylaştığı Reels ile Londra'daki sıradan bir pazar gününü gösterdi.
Korel'in muhteşem edit yetenekleri ise 'Influencer olsaymışsın' dedirtti.
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Tabii sevenlerinden yorum da geldi. 👇
Bize de yeni evlerinde güle güle oturmalarını dilemek düşer. 🧿
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