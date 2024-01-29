Taharet Musluğu Bahane, Londra Şahane! Bergüzar Korel Paylaşımlarıyla Influencer Edasını Konuşturdu

Uzun süredir Londra'da yaşamlarını sürdüren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bir süre kirada oturduktan sonra kendi evlerini satın aldı. Güzelim evin tek eksiği ise taharet musluğuymuş! Taharet musluğu bir yana, Korel'in Londra'dan yaptığı reels paylaşımları izleyenleri uzak hayallere daldırmadı değil...

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