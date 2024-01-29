Ala Tokel'in "Yakın Arkadaşınıza Güvenmeyin" Uyarısı Akıllara Melisa Döngel ve Sefo İkilisini Getirdi!

Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşlarının sevgilisine göz dikme konusunda 'düşman başına' dedirten açıklamalarda bulunan Melisa Döngel'i hatırlayanlarınız vardır... Şimdi de Ala Tokel'in 'Yakın arkadaşınıza güvenmeyin' uyarısını duyunca akıllara Melisa Döngel ve Sefo ikilisi gelmedi değil!

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