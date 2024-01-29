Ala Tokel'in "Yakın Arkadaşınıza Güvenmeyin" Uyarısı Akıllara Melisa Döngel ve Sefo İkilisini Getirdi!
Ala Tokel'in "Yakın Arkadaşınıza Güvenmeyin" Uyarısı Akıllara Melisa Döngel ve Sefo İkilisini Getirdi!
Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşlarının sevgilisine göz dikme konusunda 'düşman başına' dedirten açıklamalarda bulunan Melisa Döngel'i hatırlayanlarınız vardır... Şimdi de Ala Tokel'in 'Yakın arkadaşınıza güvenmeyin' uyarısını duyunca akıllara Melisa Döngel ve Sefo ikilisi gelmedi değil!
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Melisa Döngel'in konuk olduğu bir programda yaptığı "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" açıklamaları epey ses getirmişti hatırlarsanız...
Geçtiğimiz hafta 'Bize Kaldı' YouTube programına konuk olan Ala Tokel, burada Melisa Döngel'e ima olduğu düşünülen açıklamalarda bulundu.
İsim vermeden "Biri biriyle birlikte" diyerek yakın arkadaşının kendi sevgilisiyle beraber olduğunu öğrenen Tokel, "Güvenmeyin yakın arkadaşlarınıza" sözleriyle izleyenleri uyardı.
Akıllara ise hemen Ala Tokel ve eski sevgilisi rapçi Sefo geldi: İkili çıkan aşk dedikodularını hiçbir zaman doğrulamasalar da, arkadaştan çok daha fazlası olduklarını sık sık söylediler.
Sefo, Ala Tokel'le ayrıldıktan sonra Melisa Döngel ile kameralara yakalanmış ve çift beraber tatile bile çıkmıştı!
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Birlikte Sapanca'ya giden ve off-road yapan ünlü çift, herhangi bir açıklama yapmasa bile aynı noktadan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını doğrulamıştı.
Hal böyle olunca, Ala Tokel'in açıklamalarının Sefo ve Melisa Döngel ikilisi hakkında olduğu düşünüldü.
Her ne kadar Ala Tokel ve Melisa Döngel dostluğuna dair pek bir şey bilinmese de, bu ikili anlatılan hikayeye uymuyor değil...
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