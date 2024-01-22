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Bircan Bali'nin Konuğu Olan Mükremin Gezgin Art Arda İtiraflarıyla Ağızları Açık Bıraktı!

Bircan Bali'nin Konuğu Olan Mükremin Gezgin Art Arda İtiraflarıyla Ağızları Açık Bıraktı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 21:14

Bircan Bali'nin sunduğu Dinlemek İstiyorum isimli YouTube programına konuk olan Mükremin Gezgin, birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Aşk hayatından değişimine değin birçok farklı açıklama yaptı. 

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TikTok platformunda çektiği videolarla bir fenomen haline gelen Mükremin Gezgin'i tanıyanlarınız vardır.

TikTok platformunda çektiği videolarla bir fenomen haline gelen Mükremin Gezgin'i tanıyanlarınız vardır.

Bir dönem çektiği hamilelik senaryosu ile gündemi meşgul etmiş ve bu duruma Sağlık Bakanlığı dahi el atmıştı!

Bir dönem çektiği hamilelik senaryosu ile gündemi meşgul etmiş ve bu duruma Sağlık Bakanlığı dahi el atmıştı!

Sözde doğum yapan Gezgin'in doğumu kurguladığı tıp merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Şimdi de askere çağırılmasıyla gündemde olan fenomen isim, "Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

Şimdi de askere çağırılmasıyla gündemde olan fenomen isim, "Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

Ancak kendisi sadece bu açıklamalarla yetinmedi: Üstüne asker kıyafeti giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" şeklinde konuştu.

Ancak kendisi sadece bu açıklamalarla yetinmedi: Üstüne asker kıyafeti giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" şeklinde konuştu.

Bircan Bali'nin konuğu olan Mükremin, yine çok konuşulacak açıklamalarda ve itiraflarda bulundu.

Bircan Bali'nin konuğu olan Mükremin, yine çok konuşulacak açıklamalarda ve itiraflarda bulundu.
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Bircan Bali'nin "Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın?" sorusunu yanıtlayan Mükremin Gezgin, "Bedenen değil, tabii ki değil ama ruhen evet" dedi.

Bircan Bali'nin "Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın?" sorusunu yanıtlayan Mükremin Gezgin, "Bedenen değil, tabii ki değil ama ruhen evet" dedi.

Bali'nin "Yapacak mısın her şeyi?" sorusu üzerine 'Evet' diyerek "Ben şu an bu vücuda sahipsem o kadar kilolu halde geldim, ameliyata girdim çıktım aynaya baktım, ben neyim dedim" şeklinde konuştu.

Bali'nin "Yapacak mısın her şeyi?" sorusu üzerine 'Evet' diyerek "Ben şu an bu vücuda sahipsem o kadar kilolu halde geldim, ameliyata girdim çıktım aynaya baktım, ben neyim dedim" şeklinde konuştu.

Ancak 15 yaşındayken teyzesinin kızıyla nişanlandığı itirafı Bali'yi de şoke etti.

Aşk hayatından da bahseden fenomen isim, "Bir kadınla olamam, bir kadına aşık olmadım iğrenç" ifadelerini kullandı ve kendisiyle birlikte olmak isteyen ünlü isimler olduğunu iddia etti!

Aşk hayatından da bahseden fenomen isim, "Bir kadınla olamam, bir kadına aşık olmadım iğrenç" ifadelerini kullandı ve kendisiyle birlikte olmak isteyen ünlü isimler olduğunu iddia etti!

Gezgin, küçüklüğünde babasından korktuğu için ve hareketlerini anlamaması için 'bıyık bıraktığını ve köseli ayakkabı giydiğini' de anlattı.

Gezgin, küçüklüğünde babasından korktuğu için ve hareketlerini anlamaması için 'bıyık bıraktığını ve köseli ayakkabı giydiğini' de anlattı.

'Ailesini yanında farklı, dışarıda farklı' bir hayatı olduğundan bahsetti.

Gezgin, ilk kez hislerinden yengesine bahsettiğini ve 'erkek pantolonu yerine etek giymek istediğini' söylediğini anlattı.

Gezgin, ilk kez hislerinden yengesine bahsettiğini ve 'erkek pantolonu yerine etek giymek istediğini' söylediğini anlattı.

Yengesinin tepkisi ise 'Babam seni öldürür' olmuş.

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