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Ebrar Karakurt'un Son Pozları 'Yarın Gel Joker Olarak Başla' Dedirtti!

Ebrar Karakurt'un Son Pozları 'Yarın Gel Joker Olarak Başla' Dedirtti!

Ebrar Karakurt
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 18:23

Doğum gününü kendi gibi çılgın bir kostümle kutlayan Ebrar Karakurt, son pozlarıyla görenlere 'Joker olsaymışsın!' dedirtti. Bakalım siz Joker Karakurt'u nasıl bulacaksınız... 👇

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Filenin Sultanları'nın parlayan ismi ve milli gururumuz Ebrar Karakurt'u artık tanımayan kalmamıştır diye düşünüyoruz...

Filenin Sultanları'nın parlayan ismi ve milli gururumuz Ebrar Karakurt'u artık tanımayan kalmamıştır diye düşünüyoruz...

24. yaş doğum gününü Rusya'da kutlayan Karakurt, yeni yaşına her zamanki çılgın halleriyle girdi!

24. yaş doğum gününü Rusya'da kutlayan Karakurt, yeni yaşına her zamanki çılgın halleriyle girdi!

Doğum gününde kostüm partisi düzenleyen milli voleybolcumuz, Joker kılığına girerek bir nevi role de çok yakışacağını ispatladı.

Doğum gününde kostüm partisi düzenleyen milli voleybolcumuz, Joker kılığına girerek bir nevi role de çok yakışacağını ispatladı.

"Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsin" açıklamasıyla partiden yeni pozlarını paylaşan Karakurt'u görenler 'Yarın gel Joker olarak başla' dedi.

"Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsin" açıklamasıyla partiden yeni pozlarını paylaşan Karakurt'u görenler 'Yarın gel Joker olarak başla' dedi.
www.instagram.com

Joker olmak bir insana anca bu kadar yakışır desek yalan olmaz!

Joker olmak bir insana anca bu kadar yakışır desek yalan olmaz!
www.instagram.com
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Ayrıca Karakurt da Joker kostümünde adeta kendisini bulmuş gibi. 😂

Ayrıca Karakurt da Joker kostümünde adeta kendisini bulmuş gibi. 😂
www.instagram.com

Tabii Harley Quinn'siz olmaz!

Tabii Harley Quinn'siz olmaz!
www.instagram.com

Elbette Joker Karakurt'a yorumlar da gecikmedi. 👇

Elbette Joker Karakurt'a yorumlar da gecikmedi. 👇
www.instagram.com
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Siz Ebrar Karakurt'un kostümünü nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇

Siz Ebrar Karakurt'un kostümünü nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇

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