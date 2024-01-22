Ebrar Karakurt'un Son Pozları 'Yarın Gel Joker Olarak Başla' Dedirtti!
Ebrar Karakurt'un Son Pozları 'Yarın Gel Joker Olarak Başla' Dedirtti!
Doğum gününü kendi gibi çılgın bir kostümle kutlayan Ebrar Karakurt, son pozlarıyla görenlere 'Joker olsaymışsın!' dedirtti. Bakalım siz Joker Karakurt'u nasıl bulacaksınız... 👇
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Filenin Sultanları'nın parlayan ismi ve milli gururumuz Ebrar Karakurt'u artık tanımayan kalmamıştır diye düşünüyoruz...
24. yaş doğum gününü Rusya'da kutlayan Karakurt, yeni yaşına her zamanki çılgın halleriyle girdi!
Doğum gününde kostüm partisi düzenleyen milli voleybolcumuz, Joker kılığına girerek bir nevi role de çok yakışacağını ispatladı.
"Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsin" açıklamasıyla partiden yeni pozlarını paylaşan Karakurt'u görenler 'Yarın gel Joker olarak başla' dedi.
Joker olmak bir insana anca bu kadar yakışır desek yalan olmaz!
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Ayrıca Karakurt da Joker kostümünde adeta kendisini bulmuş gibi. 😂
Tabii Harley Quinn'siz olmaz!
Elbette Joker Karakurt'a yorumlar da gecikmedi. 👇
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Siz Ebrar Karakurt'un kostümünü nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇
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