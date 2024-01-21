Kezban Kylie Bitti, Sıra Arkadaşına Geldi: Banu Alkan Bu Sefer de Hailey Bieber'ı Diline Doladı
Kezban Kylie Bitti, Sıra Arkadaşına Geldi: Banu Alkan Bu Sefer de Hailey Bieber'ı Diline Doladı
Banu Alkan'ın kezban Kylie Jenner ile işi bitti, sıra arkadaşı Hailey Bieber'a geldi! Afrodit, bu sefer de Bieber'ın kendisini kopyaladığını ileri sürdü.
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Herkesin 'Afrodit' lakabıyla tanıdığı Banu Alkan'ı bilenler bilir: Kendine özgü kişiliği ve yorumları herkesi gülümsetiyor.
Geçmişte modaya yön verdiği dönemler olan Alkan, hala o günleri aşabilmiş değil...
Öyle ki, Afrodit Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etmiş ve bu teorisi şaşkınlıkla karşılanmıştı!
'Saçlarının uçuşuna kadar' Jenner'ın kendisini kopyaladığını söyleyen Alkan, kanıtlı paylaşımlarıyla epey konuşulmuştu.
Ya Banu Alkan eskimeyen bir moda anlayışına sahip ya da Jenner gerçekten Alkan'ı kopyalıyor derken Afrodit bu sefer de kafayı Hailey Bieber'a taktı!
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Justin Bieber'ın eşi ve Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Hailey, beyaz mayosuyla Alkan'ın dilinden kurtulamadı!
Alkan, "Yine mayomuz Hailey Bieber tarafından taklit edildi" diyerek kopyacı Hailey'yi ifşa etti!
Ardından Hailey 'kezban' ilan edildi...
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