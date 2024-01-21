Berrak Tüzünataç ile Uzun Süreli Dostluğunun Sırrını Veren Özge Özpirinçci Düşman Çatlattı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımlarla birbirinden samimi itiraflarda bulundu. Önce gözaltı torbaları için öneri isteyen ünlü oyuncu, sonra da kendi gibi oyuncu olan arkadaşı Berrak Tüzünataç ile dostluklarının sırrını verdi.

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