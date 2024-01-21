Berrak Tüzünataç ile Uzun Süreli Dostluğunun Sırrını Veren Özge Özpirinçci Düşman Çatlattı
Berrak Tüzünataç ile Uzun Süreli Dostluğunun Sırrını Veren Özge Özpirinçci Düşman Çatlattı
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımlarla birbirinden samimi itiraflarda bulundu. Önce gözaltı torbaları için öneri isteyen ünlü oyuncu, sonra da kendi gibi oyuncu olan arkadaşı Berrak Tüzünataç ile dostluklarının sırrını verdi.
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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'yi tanıyanlarınız vardır: Şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisiyle ekranlarda sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu adından sık sık söz ettiriyor.
Yeni dizisinde 'Karsu' rolünü üstlenen Özpirinçci bu role hazırlanırken hiçbir detayı atlamamış!
Rolü için saçındaki beyazları boyayan ve botoks dahi yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncu, gözaltı torbalarına çare bulamadı!
Normalde doğallığa düşkünlüğüyle bildiğimiz Özpirinçci, sonunda pes ederek gözaltı torbaları için öneri istedi!
Aktifliğine doyum olmadı: Adeta yıllar sonra telefonu eline almış gibi hissettiren Özpirinçci, bir soru-cevap etkinliği yaparak gelen soruları cevapladı.
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Kendi gibi oyuncu dostu Berrak Tüzünataç ile uzun süreli dostluğunun sırrı sorulan Özpirinçci'den düşman çatlatan bir cevap geldi!
"Kesinlikle birbirimizin hayatına saygı duymamız ve ısrar etmememiz" diyen Özpirinçci, ayrıca her özel günlerinde birbirlerinin yanında olduklarını söyledi.
Bize de 'dostlukları daim olsun' demek düşer! Sizin yorumlarınız neler?
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