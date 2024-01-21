Evrim Akın'ın Konuğu Olan Astrolog Nuray Sayarı İstanbul Seçimine Dair Kehanette Bulundu!

Evrim Akın'ın sunduğu Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümdeki konuğu yazar ve astrolog Nuray Sayarı oldu. Sayarı, İstanbul'da seçimi kimin kazanacağına dair bir kehanette bulundu. Bakalım Sayarı kimin kazanacağını düşünüyor...

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