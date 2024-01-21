Evrim Akın'ın Konuğu Olan Astrolog Nuray Sayarı İstanbul Seçimine Dair Kehanette Bulundu!
Evrim Akın'ın Konuğu Olan Astrolog Nuray Sayarı İstanbul Seçimine Dair Kehanette Bulundu!
Evrim Akın'ın sunduğu Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümdeki konuğu yazar ve astrolog Nuray Sayarı oldu. Sayarı, İstanbul'da seçimi kimin kazanacağına dair bir kehanette bulundu. Bakalım Sayarı kimin kazanacağını düşünüyor...
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Astrolog ve yazar Nuray Sayarı'yı tanıyanlarınız vardır: Kendisi sık sık sabah programlarına konuk oluyor ve gerek burç yorumları, gerek geleceğe yönelik yorumlarıyla çok konuşuluyor.
Daha önce "Türkiye'ye yapılan düşmanlıklarla ilgili gündeme bomba haberler düşebilir. Bürokrasi alanında büyük gürültüler, kavgalar çıkabilir. Ünlüler dünyasında yaprak dökümü olabilir. Sansasyonlar bitmek bilmeyecek. Ani ölüm haberleri duyabiliriz" açıklamalarıyla gündem olan Sayarı hepimizin içine korku salmıştı!
Şimdi de Evrim Akın'ın YouTube'da yayımlanan Pijama Sohbetleri isimli programına konuk olan ünlü astrolog, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Mart ayındaki belediye seçimlerinden konuyu açan Sayarı, "Ak Parti İstanbul'u alacak" şeklinde konuştu.
"Ankara CHP ile devam edecek, Mansur Yavaş'la" diyen Sayarı, AKP ile gelecek kişinin çok büyük katkılarının olacağını söyledi.
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İzmir'i es geçmeyen ünlü astrolog, "İzmir'de de çok büyük sürprizler yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.
Ünlü astrolog, "Hayretler içinde kalacağımız bir seçim dönemine giriyoruz" ifadelerini kullandı.
Videoyu da şöyle bırakalım:
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