Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Evrim Akın'ın Konuğu Olan Astrolog Nuray Sayarı İstanbul Seçimine Dair Kehanette Bulundu!

Evrim Akın'ın Konuğu Olan Astrolog Nuray Sayarı İstanbul Seçimine Dair Kehanette Bulundu!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 17:40

Evrim Akın'ın sunduğu Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümdeki konuğu yazar ve astrolog Nuray Sayarı oldu. Sayarı, İstanbul'da seçimi kimin kazanacağına dair bir kehanette bulundu. Bakalım Sayarı kimin kazanacağını düşünüyor...

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Astrolog ve yazar Nuray Sayarı'yı tanıyanlarınız vardır: Kendisi sık sık sabah programlarına konuk oluyor ve gerek burç yorumları, gerek geleceğe yönelik yorumlarıyla çok konuşuluyor.

Astrolog ve yazar Nuray Sayarı'yı tanıyanlarınız vardır: Kendisi sık sık sabah programlarına konuk oluyor ve gerek burç yorumları, gerek geleceğe yönelik yorumlarıyla çok konuşuluyor.

Daha önce "Türkiye'ye yapılan düşmanlıklarla ilgili gündeme bomba haberler düşebilir. Bürokrasi alanında büyük gürültüler, kavgalar çıkabilir. Ünlüler dünyasında yaprak dökümü olabilir. Sansasyonlar bitmek bilmeyecek. Ani ölüm haberleri duyabiliriz" açıklamalarıyla gündem olan Sayarı hepimizin içine korku salmıştı!

Daha önce "Türkiye'ye yapılan düşmanlıklarla ilgili gündeme bomba haberler düşebilir. Bürokrasi alanında büyük gürültüler, kavgalar çıkabilir. Ünlüler dünyasında yaprak dökümü olabilir. Sansasyonlar bitmek bilmeyecek. Ani ölüm haberleri duyabiliriz" açıklamalarıyla gündem olan Sayarı hepimizin içine korku salmıştı!

Detaylar:

Şimdi de Evrim Akın'ın YouTube'da yayımlanan Pijama Sohbetleri isimli programına konuk olan ünlü astrolog, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Şimdi de Evrim Akın'ın YouTube'da yayımlanan Pijama Sohbetleri isimli programına konuk olan ünlü astrolog, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mart ayındaki belediye seçimlerinden konuyu açan Sayarı, "Ak Parti İstanbul'u alacak" şeklinde konuştu.

Mart ayındaki belediye seçimlerinden konuyu açan Sayarı, "Ak Parti İstanbul'u alacak" şeklinde konuştu.

"Ankara CHP ile devam edecek, Mansur Yavaş'la" diyen Sayarı, AKP ile gelecek kişinin çok büyük katkılarının olacağını söyledi.

"Ankara CHP ile devam edecek, Mansur Yavaş'la" diyen Sayarı, AKP ile gelecek kişinin çok büyük katkılarının olacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir'i es geçmeyen ünlü astrolog, "İzmir'de de çok büyük sürprizler yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

İzmir'i es geçmeyen ünlü astrolog, "İzmir'de de çok büyük sürprizler yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

Ankara devam, İzmir ve İstanbul büyük sürprizlere açık seçimlerde. Enteresan şeyler olacak.

Ünlü astrolog, "Hayretler içinde kalacağımız bir seçim dönemine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü astrolog, "Hayretler içinde kalacağımız bir seçim dönemine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Videoyu da şöyle bırakalım:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
23
8
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?