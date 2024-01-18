Melis Sezen Dubai Kumlarına Kendini Atarak Yaptığı Mistik Dansla Hayatı Sorgulattı
Melis Sezen Dubai Kumlarına Kendini Atarak Yaptığı Mistik Dansla Hayatı Sorgulattı
Ünlü oyuncu Melis Sezen çılgın ruhunu bu sefer Dubai kumlarında konuşturdu: Mistik dansını görenler anlam veremedi.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen'i tanıyanlarınız vardır.
Çılgın ruhu ve hareketleriyle de bilinen Sezen, zaman zaman paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.
Özellikle de dans için ayrı bir tutkusu olan ünlü oyuncu, sık sık dans videolarını paylaşıyor.
Sezen dans videoları serisine bir yenisini ekledi: Ancak bu sefer dansını Dubai kumlarında yaptı.
İlginç bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen, mistik dans performansıyla yeteneğini konuşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayrıca kumlara yatıp poz vermeyi de ihmal etmedi...
Siz ünlü oyuncunun dans performansını nasıl buldunuz? Yorum sizde. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda