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Melis Sezen Dubai Kumlarına Kendini Atarak Yaptığı Mistik Dansla Hayatı Sorgulattı

Melis Sezen Dubai Kumlarına Kendini Atarak Yaptığı Mistik Dansla Hayatı Sorgulattı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 00:45

Ünlü oyuncu Melis Sezen çılgın ruhunu bu sefer Dubai kumlarında konuşturdu: Mistik dansını görenler anlam veremedi.

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"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen'i tanıyanlarınız vardır.

"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen'i tanıyanlarınız vardır.

Çılgın ruhu ve hareketleriyle de bilinen Sezen, zaman zaman paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Çılgın ruhu ve hareketleriyle de bilinen Sezen, zaman zaman paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Özellikle de dans için ayrı bir tutkusu olan ünlü oyuncu, sık sık dans videolarını paylaşıyor.

Özellikle de dans için ayrı bir tutkusu olan ünlü oyuncu, sık sık dans videolarını paylaşıyor.

Sezen dans videoları serisine bir yenisini ekledi: Ancak bu sefer dansını Dubai kumlarında yaptı.

Sezen dans videoları serisine bir yenisini ekledi: Ancak bu sefer dansını Dubai kumlarında yaptı.

İlginç bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen, mistik dans performansıyla yeteneğini konuşturdu.

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Ayrıca kumlara yatıp poz vermeyi de ihmal etmedi...

Ayrıca kumlara yatıp poz vermeyi de ihmal etmedi...

Siz ünlü oyuncunun dans performansını nasıl buldunuz? Yorum sizde. 👇

Siz ünlü oyuncunun dans performansını nasıl buldunuz? Yorum sizde. 👇

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