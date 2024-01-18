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As Bayrakları As! Gucci'nin Yaptığı Paylaşımda Gözler Sadece Boran Kuzum'u Gördü

As Bayrakları As! Gucci'nin Yaptığı Paylaşımda Gözler Sadece Boran Kuzum'u Gördü

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 21:00

Milano'da Gucci defilesine katılan Boran Kuzum, Tamino ile yan yana gelerek yakışıklılığını tüm evrene duyurmuştu. Şimdi de Gucci'nin resmi hesabının yaptığı paylaşımda yer alan Boran Kuzum, bir kez daha yakışıklılığıyla ön plana çıktı.

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Türkiye'nin yeni nesil jönleri arasında yer alan Boran Kuzum ve yakışıklılığı malumunuz...

Türkiye'nin yeni nesil jönleri arasında yer alan Boran Kuzum ve yakışıklılığı malumunuz...

Milano'daki Gucci defilesine özel davetli olarak katılan Boran Kuzum tozu dumana katmıştı!

Milano'daki Gucci defilesine özel davetli olarak katılan Boran Kuzum tozu dumana katmıştı!

Üstüne ünlü şarkıcı Tamino ile yan yana gelen Kuzum, bir kez daha yakışıklılığıyla dillere düşmüştü...

Üstüne ünlü şarkıcı Tamino ile yan yana gelen Kuzum, bir kez daha yakışıklılığıyla dillere düşmüştü...

Detaylar için...

Şimdi de Gucci'nin resmi hesabından yaptığı paylaşımda yer alan Kuzum, bir kez daha en yakışıklı erkek olarak ön plana çıktı!

Şimdi de Gucci'nin resmi hesabından yaptığı paylaşımda yer alan Kuzum, bir kez daha en yakışıklı erkek olarak ön plana çıktı!

Gucci'nin Milano dump'ında aura ve enerjisiyle göze çarpan tek kişi Boran Kuzum diyebilir miyiz?

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