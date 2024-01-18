As Bayrakları As! Gucci'nin Yaptığı Paylaşımda Gözler Sadece Boran Kuzum'u Gördü

Milano'da Gucci defilesine katılan Boran Kuzum, Tamino ile yan yana gelerek yakışıklılığını tüm evrene duyurmuştu. Şimdi de Gucci'nin resmi hesabının yaptığı paylaşımda yer alan Boran Kuzum, bir kez daha yakışıklılığıyla ön plana çıktı.

Bakalım 👇