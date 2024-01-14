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Tamino ve Boran Kuzum'u Yanyana Görenler Merve Boluğur ve Adriana Lima'yı Andı!

Tamino ve Boran Kuzum'u Yanyana Görenler Merve Boluğur ve Adriana Lima'yı Andı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 22:03

Milano'da Gucci moda şovuna katılan Boran Kuzum, şarkıcı Tamino ile poz verdi. Ortaya çıkan fotoğraf ise akıllara Merve Boluğur ve Adriana Lima'nın pozunu getirdi! 

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Bir tarafta ülkemizin değerli oyuncusu ve yeni nesil Behlül'ümüz Boran Kuzum...

Bir tarafta ülkemizin değerli oyuncusu ve yeni nesil Behlül'ümüz Boran Kuzum...

Bir tarafta yeteneğine Lana Del Rey'in bile kayıtsız kalamadığı ve sesiyle herkesi uzak diyarlara götüren Tamino var.

Bir tarafta yeteneğine Lana Del Rey'in bile kayıtsız kalamadığı ve sesiyle herkesi uzak diyarlara götüren Tamino var.

Milano'da Gucci moda şovunda bir araya gelen ikilinin sosyal medyayı etkisi altına aldı!

Milano'da Gucci moda şovunda bir araya gelen ikilinin sosyal medyayı etkisi altına aldı!

İkiliyi yan yana görenler hem kimi beğeneceğine karar veremedi hem de birbirinden komik tespitlere imza attı...

İkiliyi yan yana görenler hem kimi beğeneceğine karar veremedi hem de birbirinden komik tespitlere imza attı...

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Boran Kuzum yeni Merve Boluğur'umuz oldu...

Boran Kuzum yeni Merve Boluğur'umuz oldu...
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Kesinlikle.

Kesinlikle.
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