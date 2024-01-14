Ünlülerin Gördüğümüz Anda Bütün Hayatımızı Sorgulamamıza Neden Olan Tat Tuz Bırakmayan Fotoğrafları
Ünlülerin Gördüğümüz Anda Bütün Hayatımızı Sorgulamamıza Neden Olan Tat Tuz Bırakmayan Fotoğrafları
Sonuçta ünlüler de insan; onlar da zaman zaman cringe olabiliyor ya da absürt pozlar ortaya çıkabiliyor. Görünce anlam vermekte zorlanacağınız ünlü pozlarını derledik... Bakalım neler var 👀👇
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1. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'e ayak mesajı yaparken...
2. Anasayfada görünce yerimizden sıçramamıza neden olan Büşra Develi.
3. Merve Boluğur'a bu poz yakışmıyor diyebilir miyiz?
4. Mesela...
5. Yanlış açı ve ışık kurbanı Demi Lovato.
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6. Saçını kızıla boyamayan bir sen ve ben kaldık sevgili okuyucu.
7. Yeni yıl ruhunu uçlarda yaşayan Eda Taşpınar.
8. O kadar estetik ve makyaj sonucu Cillian Murphy'ye benzetilen Kylie Jenner...
9. Normalde yakışsa da bu sefer olmamış sanki Timothee Chalamet.
10. Hepimizin Nejat İşler gibi hissettiği günler oluyor.
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11. Makyajın ayarını kaçıran Kendall Jenner ve Kylie Jenner kardeşler.
12. Teoman ve muhteşem kombinleri.
13. Bu ikili kimin aklına gelirdi: Iggy Azalea ve CZN Burak.
14. Ebrar Karakurt olunca bu şakaya gülünür...
15. Dudağını arı sokan Demet Evgar. 🫣
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