Yaşadıkları Deli Dolu Aşklarıyla Bir Zamanlar Çift Olduğuna İnanamayacağınız 25 Ünlü
Yaşadıkları Deli Dolu Aşklarıyla Bir Zamanlar Çift Olduğuna İnanamayacağınız 25 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/imaraoshiban...
Eskiden yaşadıkları deli dolu aşklarıyla bir dönemin en popüler çifti olan ancak şimdilerde hatırlamadığımız o çiftleri derledik. Birkaçı sizi epey şaşırtacak!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bade İşçil ve Mahsun Kırmızıgül
2. Merve Boluğur ve Tolgahan Sayışman
3. Macaulay Culkin ve Mila Kunis
4. Nejat İşler ve Cansu Dere
5. Fazıl Say ve Hande Ataizi
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Lenny Kravitz ve Nicole Kidman
7. Ryan Gosling ve Sandra Bullock
8. Tuba Ünsal ve Yalın
9. İsmail Hacıoğlu ve Ceyda Düvenci
10. Taylor Swift ve Joe Jonas
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Gülşen ve Alişan
12. Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar
13. İlhan Şeşen ve Sumru Yavrucuk
14. Paul Rudd ve Jennifer Aniston
15. Cher ve Tom Cruise
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Hande Yener ve Kadir Doğulu
17. Miley Cyrus ve Nick Jonas
18. Kenan Doğulu ve Tuğçe Kazaz
19. Mehmet Ali Alabora ve Doğa Rutkay
20. Beyazıt Öztürk ve Çağla Şikel
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ
22. Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk
23. Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç
24. Deniz Seki ve Hüsnü Şenlendirici
25. Demet Akalın ve İbrahim Kutluay
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda