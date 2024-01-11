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Yaşadıkları Deli Dolu Aşklarıyla Bir Zamanlar Çift Olduğuna İnanamayacağınız 25 Ünlü

Yaşadıkları Deli Dolu Aşklarıyla Bir Zamanlar Çift Olduğuna İnanamayacağınız 25 Ünlü

Magazin
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 15:01

Eskiden yaşadıkları deli dolu aşklarıyla bir dönemin en popüler çifti olan ancak şimdilerde hatırlamadığımız o çiftleri derledik. Birkaçı sizi epey şaşırtacak!

Bakalım 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/imaraoshiban...
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1. Bade İşçil ve Mahsun Kırmızıgül

1. Bade İşçil ve Mahsun Kırmızıgül

2. Merve Boluğur ve Tolgahan Sayışman

2. Merve Boluğur ve Tolgahan Sayışman

3. Macaulay Culkin ve Mila Kunis

3. Macaulay Culkin ve Mila Kunis

4. Nejat İşler ve Cansu Dere

4. Nejat İşler ve Cansu Dere

5. Fazıl Say ve Hande Ataizi

5. Fazıl Say ve Hande Ataizi
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6. Lenny Kravitz ve Nicole Kidman

6. Lenny Kravitz ve Nicole Kidman

7. Ryan Gosling ve Sandra Bullock

7. Ryan Gosling ve Sandra Bullock

8. Tuba Ünsal ve Yalın

8. Tuba Ünsal ve Yalın

9. İsmail Hacıoğlu ve Ceyda Düvenci

9. İsmail Hacıoğlu ve Ceyda Düvenci

10. Taylor Swift ve Joe Jonas

10. Taylor Swift ve Joe Jonas
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11. Gülşen ve Alişan

11. Gülşen ve Alişan
www.youtube.com

12. Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar

12. Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar

13. İlhan Şeşen ve Sumru Yavrucuk

13. İlhan Şeşen ve Sumru Yavrucuk

14. Paul Rudd ve Jennifer Aniston

14. Paul Rudd ve Jennifer Aniston

15. Cher ve Tom Cruise

15. Cher ve Tom Cruise
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16. Hande Yener ve Kadir Doğulu

16. Hande Yener ve Kadir Doğulu

17. Miley Cyrus ve Nick Jonas

17. Miley Cyrus ve Nick Jonas

18. Kenan Doğulu ve Tuğçe Kazaz

18. Kenan Doğulu ve Tuğçe Kazaz

19. Mehmet Ali Alabora ve Doğa Rutkay

19. Mehmet Ali Alabora ve Doğa Rutkay

20. Beyazıt Öztürk ve Çağla Şikel

20. Beyazıt Öztürk ve Çağla Şikel
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21. Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ

21. Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ

22. Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk

22. Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk

23. Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç

23. Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç

24. Deniz Seki ve Hüsnü Şenlendirici

24. Deniz Seki ve Hüsnü Şenlendirici

25. Demet Akalın ve İbrahim Kutluay

25. Demet Akalın ve İbrahim Kutluay

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