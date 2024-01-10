Tarkan'ın Şarkısını Seslendiren Şeyma Subaşı 'O Ses Türkiye Jürisi Olsana' Dedirtti!
Tarkan'ın Şarkısını Seslendiren Şeyma Subaşı 'O Ses Türkiye Jürisi Olsana' Dedirtti!
Dominik yollarında Tarkan'ın 'Dön Bebeğim' şarkısını seslendiren Şeyma Subaşı hem ufukta barışma mı var dedirtti hem de sesiyle dinleyiciden tam puan aldı!
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Şimdilerde bekarlığın sefasını süren Şeyma Subaşı, paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
En son Survivor'ın başlamasıyla Dominik'e gitmesi bir olan Subaşı'nın bazı kıskançlık krizlerine neden olduğu iddia edilmişti...
Üstüne eski eşi Acun Ilıcalı'yı övmelere doyamadığı bir hikaye paylaşımı yapınca iddialar iyice güçlendi!
Subaşı şimdi de bunca zamandır herkesten gizlediği muhteşem sesiyle çok konuşuluyor!
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E şarkının sözleri de çok manidar olunca 'Kime söylüyor?' diye meraklananlar da oldu...
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Beynine sesleniyor
Cover mı 😱😱😱 arabada tek başıma giderken herkese cover yapıyorum o zaman amk cover ne demek bilmiyor olabilir misiniz ? 🤔🤔🤔
veledi de kendi gibi gıcık ve zekasız olmuş al işte... ayrıca sesinin telini sikeyim, kart horoz gibi amk.