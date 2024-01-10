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Tarkan'ın Şarkısını Seslendiren Şeyma Subaşı 'O Ses Türkiye Jürisi Olsana' Dedirtti!

Tarkan'ın Şarkısını Seslendiren Şeyma Subaşı 'O Ses Türkiye Jürisi Olsana' Dedirtti!

Tarkan Şeyma Subaşı
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 19:25

Dominik yollarında Tarkan'ın 'Dön Bebeğim' şarkısını seslendiren Şeyma Subaşı hem ufukta barışma mı var dedirtti hem de sesiyle dinleyiciden tam puan aldı!

Bakalım 👇

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Şimdilerde bekarlığın sefasını süren Şeyma Subaşı, paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Şimdilerde bekarlığın sefasını süren Şeyma Subaşı, paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

En son Survivor'ın başlamasıyla Dominik'e gitmesi bir olan Subaşı'nın bazı kıskançlık krizlerine neden olduğu iddia edilmişti...

En son Survivor'ın başlamasıyla Dominik'e gitmesi bir olan Subaşı'nın bazı kıskançlık krizlerine neden olduğu iddia edilmişti...

Üstüne eski eşi Acun Ilıcalı'yı övmelere doyamadığı bir hikaye paylaşımı yapınca iddialar iyice güçlendi!

Üstüne eski eşi Acun Ilıcalı'yı övmelere doyamadığı bir hikaye paylaşımı yapınca iddialar iyice güçlendi!

Subaşı şimdi de bunca zamandır herkesten gizlediği muhteşem sesiyle çok konuşuluyor!

Subaşı şimdi de bunca zamandır herkesten gizlediği muhteşem sesiyle çok konuşuluyor!

Kızı Melisa'nın kendini çektiği anları paylaşan Subaşı, videoda Tarkan'dan 'Dön Bebeğim' şarkısını seslendiriyor.

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E şarkının sözleri de çok manidar olunca 'Kime söylüyor?' diye meraklananlar da oldu...

E şarkının sözleri de çok manidar olunca 'Kime söylüyor?' diye meraklananlar da oldu...

Ancak en çok da güzel sesi dikkatleri çekti!

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Green berets

Beynine sesleniyor

ömer

Cover mı 😱😱😱 arabada tek başıma giderken herkese cover yapıyorum o zaman amk cover ne demek bilmiyor olabilir misiniz ? 🤔🤔🤔

Boyle Diom

veledi de kendi gibi gıcık ve zekasız olmuş al işte... ayrıca sesinin telini sikeyim, kart horoz gibi amk.