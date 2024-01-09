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Hailey Bieber'ın Cam Gibi Işıldayan Cildi Bir Kez Daha 'Paranın Gözü Kör Olsun' Dedirtti!

Hailey Bieber'ın Cam Gibi Işıldayan Cildi Bir Kez Daha 'Paranın Gözü Kör Olsun' Dedirtti!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 18:06

Hailey Bieber cam gibi ışıldayan cildi ile bir kez daha görenleri kıskandırdı. Twitter (X) kullanıcıları bir kez daha gece bu cildin hayalini kurarak uykuya daldı!

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Şarkıcı Justin Bieber'ın eşi ünlü manken Hailey Bieber'ı tanıyorsunuzdur: Zaten bu kombinleri ile tanımayan kalmadı diye düşünüyoruz!

Şarkıcı Justin Bieber'ın eşi ünlü manken Hailey Bieber'ı tanıyorsunuzdur: Zaten bu kombinleri ile tanımayan kalmadı diye düşünüyoruz!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olmanın bedelini her gün ödeyen Hailey, uzun bir süre Selena Gomez'le bitmek bilmeyen dramaları ile gündemdeydi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olmanın bedelini her gün ödeyen Hailey, uzun bir süre Selena Gomez'le bitmek bilmeyen dramaları ile gündemdeydi.

Hayranlar hailey'yi hayattan bezdirircesine her hareketini mercek altına alıyor ve Gomez'e özenmekle suçluyordu!

Hayranlar hailey'yi hayattan bezdirircesine her hareketini mercek altına alıyor ve Gomez'e özenmekle suçluyordu!

Neyse ki bunlar geçmişte kaldı ve herkes kendi hayatına döndü: Şimdi de Hailey'nin cildi bizlere dert oldu!

Neyse ki bunlar geçmişte kaldı ve herkes kendi hayatına döndü: Şimdi de Hailey'nin cildi bizlere dert oldu!

Cildinin güzelliğiyle hepimizi imrendiren Hailey, bunu fırsat bilip kendi cilt bakım markasını dahi kurdu.

Cildinin güzelliğiyle hepimizi imrendiren Hailey, bunu fırsat bilip kendi cilt bakım markasını dahi kurdu.
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Ancak şu cildin güzelliğine bakar mısınız? Twitter (X) kullanıcılarından da gelenekselleşen o tweet geldi.

Ancak şu cildin güzelliğine bakar mısınız? Twitter (X) kullanıcılarından da gelenekselleşen o tweet geldi.

Çaresizce bu cildin sırrını öğrenmeye çalışan kullanıcıya tek bir kelime ile cevap verildi: Para...

Çaresizce bu cildin sırrını öğrenmeye çalışan kullanıcıya tek bir kelime ile cevap verildi: Para...
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İdrak ettirmeye çalışırken sinirlenenler oldu...

İdrak ettirmeye çalışırken sinirlenenler oldu...
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Çarpıcı analizler geldi...

Çarpıcı analizler geldi...
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Dilekler tutuldu. 😂

Dilekler tutuldu. 😂
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Hailey'nin cildinden daha çok bunu kıskandık.

Hailey'nin cildinden daha çok bunu kıskandık.
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