Hailey Bieber'ın Cam Gibi Işıldayan Cildi Bir Kez Daha 'Paranın Gözü Kör Olsun' Dedirtti!
Hailey Bieber'ın Cam Gibi Işıldayan Cildi Bir Kez Daha 'Paranın Gözü Kör Olsun' Dedirtti!
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Şarkıcı Justin Bieber'ın eşi ünlü manken Hailey Bieber'ı tanıyorsunuzdur: Zaten bu kombinleri ile tanımayan kalmadı diye düşünüyoruz!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olmanın bedelini her gün ödeyen Hailey, uzun bir süre Selena Gomez'le bitmek bilmeyen dramaları ile gündemdeydi.
Hayranlar hailey'yi hayattan bezdirircesine her hareketini mercek altına alıyor ve Gomez'e özenmekle suçluyordu!
Neyse ki bunlar geçmişte kaldı ve herkes kendi hayatına döndü: Şimdi de Hailey'nin cildi bizlere dert oldu!
Cildinin güzelliğiyle hepimizi imrendiren Hailey, bunu fırsat bilip kendi cilt bakım markasını dahi kurdu.
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Ancak şu cildin güzelliğine bakar mısınız? Twitter (X) kullanıcılarından da gelenekselleşen o tweet geldi.
Çaresizce bu cildin sırrını öğrenmeye çalışan kullanıcıya tek bir kelime ile cevap verildi: Para...
İdrak ettirmeye çalışırken sinirlenenler oldu...
Çarpıcı analizler geldi...
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Dilekler tutuldu. 😂
Hailey'nin cildinden daha çok bunu kıskandık.
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