Selena Gomez'in Dedikodu Yaptığı Söylentilerine Yalanlama Gecikmedi!

Geçtiğimiz gece gerçekleşen Altın Küre ödül töreni yine bol kaoslu anlara tanıklık etti. Geceye damgasını vuran anlardan biri de Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yemesiydi! Arkadaşı Taylor Swift'e bunu anlatırken görüntülenen Gomez hakkında ilk yalanlama gecikmedi. Meğerse kendisi gece boyu ne Kylie'yi ne de Timothée'yi görmüş...

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