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Selena Gomez'in Dedikodu Yaptığı Söylentilerine Yalanlama Gecikmedi!

Selena Gomez'in Dedikodu Yaptığı Söylentilerine Yalanlama Gecikmedi!

Selena Gomez Kylie Jenner Timothee Chalamet
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 00:45

Geçtiğimiz gece gerçekleşen Altın Küre ödül töreni yine bol kaoslu anlara tanıklık etti. Geceye damgasını vuran anlardan biri de Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yemesiydi! Arkadaşı Taylor Swift'e bunu anlatırken görüntülenen Gomez hakkında ilk yalanlama gecikmedi. Meğerse kendisi gece boyu ne Kylie'yi ne de Timothée'yi görmüş...

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Kaynak: https://people.com/selena-gomez-was-n...
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Altın Küre ödül töreninin en çok konuşulan ismi tartışmasız oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez idi.

Altın Küre ödül töreninin en çok konuşulan ismi tartışmasız oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez idi.

Ünlü şarkıcı hem herkesi ikiye bölen kıyafeti ile konuşuldu...

Ünlü şarkıcı hem herkesi ikiye bölen kıyafeti ile konuşuldu...

Detaylar:

Hem de sevgilisi Benny Blanco ile öpüşürken paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

Hem de sevgilisi Benny Blanco ile öpüşürken paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

Detaylar:

Bir diğer çok konuşulan olay ise Selena Gomez'in arkadaşı Taylor Swift'e dedikodu yetiştirdiği iddialarıydı!

Bir diğer çok konuşulan olay ise Selena Gomez'in arkadaşı Taylor Swift'e dedikodu yetiştirdiği iddialarıydı!

İddialara göre, Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek isteyen Gomez, Kylie Jenner'dan "Hayır" cevabını aldı.

İddialara göre, Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek isteyen Gomez, Kylie Jenner'dan "Hayır" cevabını aldı.
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Bunun üzerine bu yaşananı bulduğu ilk arada arkadaşına yetiştiren Gomez kameralara yansıyınca, dedikoduyu tüm dünya öğrenmiş oldu.

Bunun üzerine bu yaşananı bulduğu ilk arada arkadaşına yetiştiren Gomez kameralara yansıyınca, dedikoduyu tüm dünya öğrenmiş oldu.

Ancak Gomez'e yakın kaynakların belirttiğine göre, ortada böyle bir dedikodu yok.

Ancak Gomez'e yakın kaynakların belirttiğine göre, ortada böyle bir dedikodu yok.

'People' dergisine konuşan kaynaklar, Gomez'in o gece ne Timothée'yi ne de Kylie'yi gördüğünü söyledi.

'People' dergisine konuşan kaynaklar, Gomez'in o gece ne Timothée'yi ne de Kylie'yi gördüğünü söyledi.

Bakalım daha neler duyacağız... Sizin düşünceleriniz neler?

Bakalım daha neler duyacağız... Sizin düşünceleriniz neler?

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