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Erkek Arkadaşı Benny Bianco ile Ödül Gecesinde Öpüştüğü Fotoğrafı Paylaşan Selena Gomez Gündem Oldu!

Erkek Arkadaşı Benny Bianco ile Ödül Gecesinde Öpüştüğü Fotoğrafı Paylaşan Selena Gomez Gündem Oldu!

Selena Gomez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:01

Altın Küre Ödülleri'nde farklı dallarda aday gösterilen ünlü isimler pazar günü bir araya geldi. Ödül gecesinde olan bir diğer isimse ünlü şarkıcı Selena Gomez'di. Gomez, erkek arkadaşı Bey Bianco'yu öperken çekildiği fotoğrafı 'Ben kazandım.' notuyla paylaşınca sosyal medya adeta sallandı.

Detaylar.👇

Kaynak: https://twitter.com/PopBase/status/17...
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Her sene gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, bu sene de sahiplerini buldu.

Her sene gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, bu sene de sahiplerini buldu.

Son zamanların en iyi filminden en iyi oyuncusuna kadar birçok ünlü isim, pazar günü ödül gecesinde bir araya geldi.

Son zamanların en iyi filminden en iyi oyuncusuna kadar birçok ünlü isim, pazar günü ödül gecesinde bir araya geldi.

Selena Gomez de geceye katılan isimlerden bir tanesiydi. Gecenin sonunda ise erkek arkadaşıyla ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Selena Gomez de geceye katılan isimlerden bir tanesiydi. Gecenin sonunda ise erkek arkadaşıyla ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Erkek arkadaşı Benny Bianco ile paylaştığı fotoğrafın üzerine "Ben kazandım." notunu düşmeyi de ihmal etmedi ünlü şarkıcı.

Erkek arkadaşı Benny Bianco ile paylaştığı fotoğrafın üzerine "Ben kazandım." notunu düşmeyi de ihmal etmedi ünlü şarkıcı.

Kullanıcılardan da bu fotoğrafa tepkiler gecikmedi!

Kullanıcılardan da bu fotoğrafa tepkiler gecikmedi!
twitter.com

'Ne kazandı tam olarak?'

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"Çirkin bir erkek arkadaş kazandı."

"Çirkin bir erkek arkadaş kazandı."
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"Yarıştaki tek kişi sendin Selena..."

"Yarıştaki tek kişi sendin Selena..."
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"Çok zorlama bir ilişki. Utanç verici."

"Çok zorlama bir ilişki. Utanç verici."
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"Timothee ve Kylie yüzünden öz güvensiz hissediyor."

"Timothee ve Kylie yüzünden öz güvensiz hissediyor."
twitter.com

"Bu paylaşımı geri çekebilir mi?"

"Bu paylaşımı geri çekebilir mi?"
twitter.com
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"Selena artık dur lütfen!"

"Selena artık dur lütfen!"
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"Aşkı bulduğuna sevindim."

"Aşkı bulduğuna sevindim."
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"Bu kadar öz güvensiz olduğunuzu düşünün."

"Bu kadar öz güvensiz olduğunuzu düşünün."
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"Yeter."

"Yeter."
twitter.com

"İnsanlık tarihinde en çok abartılan şarkıcı."

"İnsanlık tarihinde en çok abartılan şarkıcı."
twitter.com
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"Bu bir sosyal deney falan olsa gerek."

"Bu bir sosyal deney falan olsa gerek."
twitter.com

"Çok ucuz bir fotoğraf."

"Çok ucuz bir fotoğraf."
twitter.com

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