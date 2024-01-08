Erkek Arkadaşı Benny Bianco ile Ödül Gecesinde Öpüştüğü Fotoğrafı Paylaşan Selena Gomez Gündem Oldu!

Altın Küre Ödülleri'nde farklı dallarda aday gösterilen ünlü isimler pazar günü bir araya geldi. Ödül gecesinde olan bir diğer isimse ünlü şarkıcı Selena Gomez'di. Gomez, erkek arkadaşı Bey Bianco'yu öperken çekildiği fotoğrafı 'Ben kazandım.' notuyla paylaşınca sosyal medya adeta sallandı.

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