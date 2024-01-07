Varoluşsal Krizler Yaşayarak Depresyonun Eşiğinden Dönen Şarkıcı Billie Eilish O Süreci Detaylarıyla Anlattı!
Varoluşsal Krizler Yaşayarak Depresyonun Eşiğinden Dönen Şarkıcı Billie Eilish O Süreci Detaylarıyla Anlattı!
Kaynak: https://www.buzzfeednews.com/article/...
Birçoğumuz bazen hayatı sorguluyoruz belki de. Ünlüler camiasında da durum çok farklı değil. Bad Guy, Lovely gibi şarkıların yıldızı Billie Eilish, 2023 yılının ortalarında yaşadığı varoluşsal krizleri en ince detayına kadar anlattı. Detaylar göz dolduran türden...
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Aramızda şarkılarıyla müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Billie Eilish'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, müzik piyasasındaki en genç isimlerden bir tanesi.
Eilish'in müzik kariyeri şöyle dursun, renkli kişiliğiyle de çokça konuşuluyor kendisi. Öyleki, pandemi döneminden bir yana şöhretinde adeta bir pik yaşadı.
Fakat ünlü şarkıcı için durumlar biraz farklı. 22 yaşındaki Eilish, 2023'ün Temmuz ayında "ilhamını" tam anlamıyla kaybettiğini söylüyor.
O dönem kariyerinin tam anlamıyla bittiğini bile düşünmüş. Akabinde kardeşi Finneas ile birçok çalışma yapsa da içinde o "kaygı" hiçbir zaman bitmek bilmemiş.
"Gerçekten her şeyi deniyordum. Bi' an düşünüp 'Zirveye çıkıp bir anda yazma yeteneğimi mi kaybettim?' diye düşündüm."
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Sonrasında Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig ile tanışınca işler değişmiş. Barbie filminin müziğini yazdıktan sonra kardeşiyle birlikte uzun zamandır başardığı "ilk iş" olmuş.
Barbie'nin film müziğinden konu açılmışken Billie Eilish, bu teklifi ilk aldığında hayatının karanlık bir döneminde olduğunu söylüyor.
O dönem hayatındaki birçok şey anlamsızmış Eilish için.
Fakat Barbie filmini izledikten sonra kendisini "anlaşılmış" ve "fark edilmiş" hissetmiş.
"Barbie filmi güç veren, mutlu eden harika ve eğlenceli bir çalışma. Bu sanatın bir parçası olmak benim için harika bir deneyimdi."
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"Bu film müziğinin alacağı herhangi bir ödül ya da şöhreti, benim gibi varoluşsal krizler yaşayan kişilere adıyorum."
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