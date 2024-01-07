Varoluşsal Krizler Yaşayarak Depresyonun Eşiğinden Dönen Şarkıcı Billie Eilish O Süreci Detaylarıyla Anlattı!

Birçoğumuz bazen hayatı sorguluyoruz belki de. Ünlüler camiasında da durum çok farklı değil. Bad Guy, Lovely gibi şarkıların yıldızı Billie Eilish, 2023 yılının ortalarında yaşadığı varoluşsal krizleri en ince detayına kadar anlattı. Detaylar göz dolduran türden...