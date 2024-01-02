Göbek Deliğinin Tam Temizlenmediğinde Neler Olacağını Söyleyen Doktor Herkesin Midesini Ağzına Getirdi
Göbek Deliğinin Tam Temizlenmediğinde Neler Olacağını Söyleyen Doktor Herkesin Midesini Ağzına Getirdi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Geçtiğimiz günlerde Sermed Mezher isimli bir İngiliz doktor, göbek deliği hakkında hastalara bazı bilgiler verdi. Eğer tam olarak temizlenmezse ortaya birbirinden korkunç kareler çıkıyormuş!
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Geçtiğimiz günlerde alanında profesyonel olan Sermed isimli bir doktor, göbek deliği temizlenmediğinde neler olacağını açıkladı.
Göbek deliği ile alakalı birçok haber okuduk. Temizliğiyle alakalı da birçok bilgiye sahibizdir belki.
İngiliz doktor ise paylaştığı videoyla hastaları tam anlamıyla aydınlattı.
"Göbek deliğinizin altında birçok şey olabilir. Giysi parçaları, kıl ve vücuttaki deri parçaları. Eğer düzgün temizlenmezse bu birikintiler küçük deliğe sıkışıyor."
"Bu pislikleri oradan çıkarmak her ne kadar zevkli gözükse de onların orada olduğunu bilmek de bir o kadar can sıkıcı. Eğer bu pislikleri görmezden gelirsek orayı çevreleyen bir irinle karşılaşabilirsiniz."
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Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.👇
Doktor, hastalara "tıbbi forseps" kullanabileceklerini söyledi. Fakat bunu kullanırken de bir hekime danışmakta fayda var!
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