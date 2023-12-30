Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da birbirinden farklı kullanıcıyla karşılaşıyoruz. Bazılarımız her ne kadar sosyal medyayı daha 'gerçekçi' kullansak da bazılarımız da photoshop uygulamalarını da kullanmadan edemiyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar hem gerçeklik algınızı yerle bir edecek, hem de size uzun uzun hayatı sorgulatacak.
Merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hazırsanız, başlayalım!
2. Abla'm gerçekten gerek var mıydı buna?
3. Yok artık!
4. Önce ve sonra...
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Instagram'da gördüğümüz birçok şey,
Gerçeği yansıtmıyor!
7. Son derece belli olan shop'lu fotoğraflardan sadece bir tanesi.👇
8. "Bu kadın bana Instagram'dan istek attı."
9. Benim paylaştığım,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve arkadaşım etiketlediği.
10. Tatsız bir çalışma olmuş.
11. Bu geceki kabusum belli oldu.
12. Bunun gerçek olma ihtimali: Yok!
13. 😱
İçeriğin Devamı Aşağıda
14. "Direkt sola kaydırdım."
15. "İnsanların neden böyle bir şey yaptığına cidden anlam veremiyorum."
16. Ve son olarak...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda