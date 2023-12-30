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Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:01

Instagram'da birbirinden farklı kullanıcıyla karşılaşıyoruz. Bazılarımız her ne kadar sosyal medyayı daha 'gerçekçi' kullansak da bazılarımız da photoshop uygulamalarını da kullanmadan edemiyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar hem gerçeklik algınızı yerle bir edecek, hem de size uzun uzun hayatı sorgulatacak.

Merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. Hazırsanız, başlayalım!

1. Hazırsanız, başlayalım!

2. Abla'm gerçekten gerek var mıydı buna?

2. Abla'm gerçekten gerek var mıydı buna?

3. Yok artık!

3. Yok artık!

4. Önce ve sonra...

4. Önce ve sonra...

5. 👇

5. 👇
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6. Instagram'da gördüğümüz birçok şey,

6. Instagram'da gördüğümüz birçok şey,

Gerçeği yansıtmıyor!

Gerçeği yansıtmıyor!

7. Son derece belli olan shop'lu fotoğraflardan sadece bir tanesi.👇

7. Son derece belli olan shop'lu fotoğraflardan sadece bir tanesi.👇

8. "Bu kadın bana Instagram'dan istek attı."

8. "Bu kadın bana Instagram'dan istek attı."

9. Benim paylaştığım,

9. Benim paylaştığım,
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Ve arkadaşım etiketlediği.

Ve arkadaşım etiketlediği.

10. Tatsız bir çalışma olmuş.

10. Tatsız bir çalışma olmuş.

11. Bu geceki kabusum belli oldu.

11. Bu geceki kabusum belli oldu.

12. Bunun gerçek olma ihtimali: Yok!

12. Bunun gerçek olma ihtimali: Yok!

13. 😱

13. 😱
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14. "Direkt sola kaydırdım."

14. "Direkt sola kaydırdım."

15. "İnsanların neden böyle bir şey yaptığına cidden anlam veremiyorum."

15. "İnsanların neden böyle bir şey yaptığına cidden anlam veremiyorum."

16. Ve son olarak...

16. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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