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NASA'nın Uzay Aracı, Mars'taki Gündoğumunu ve Günbatımını Anbean Kaydetti!

NASA'nın Uzay Aracı, Mars'taki Gündoğumunu ve Günbatımını Anbean Kaydetti!

NASA Mars
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 20:32

NASA'nın son zamanlardaki yeniliklerinden hepimiz haberdarız. Şimdi de NASA, Curiosity Rover isimli uzay aracıyla Mars'ta günbatımına kadar bazı görüntüler kaydetti. Gelin o görüntülere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.nasa.gov/missions/mars-sc...
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NASA son günlerde birçok yeniliğe imza attı sizler de takdir edersiniz ki.

NASA son günlerde birçok yeniliğe imza attı sizler de takdir edersiniz ki.

Hatırlarsanız Aralık ayında 30 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya yeni nesil lazer teknolojisiyle video göndermişti.

Hatırlarsanız Aralık ayında 30 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya yeni nesil lazer teknolojisiyle video göndermişti.

Burada anlatmıştık:

Şimdi de NASA, Curiosity Rover isimli uzay aracıyla Mars'ta günbatımına kadar bazı görüntüler kaydetti.

Kayıtta totalde 12 saatlik bir görüntü bulunuyor. Görüntünün içerisinde gölgeler ve ışıklar çok net bir şekilde görülebiliyor.

8 Kasım'da kaydedilen görüntüler 'Hazcam' isimli bir çeşit kamerayla elde edildi. Kamera, hem ön hem de arka tarafını kaydedebiliyor.

8 Kasım'da kaydedilen görüntüler 'Hazcam' isimli bir çeşit kamerayla elde edildi. Kamera, hem ön hem de arka tarafını kaydedebiliyor.

Günün ortasında, ön Hazcam'ın otomatik pozlama algoritması, pozlama sürelerini genellikle bir saniyenin üçte biri civarında belirler. Gece olunca, bu pozlama süresi bir dakikadan fazla artar ve son görüntüde beyaz kar şeklinde görünen tipik sensör gürültüsü olan 'sıcak pikseller' oluşur.

Bu görüntüler, Hazcam'ların geniş açılı lenslerini düzeltmek için yeniden proje haline getirildi.

Bu görüntüler, Hazcam'ların geniş açılı lenslerini düzeltmek için yeniden proje haline getirildi.
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Gündoğumu sırasında gökyüzü aydınlandıkça, izcinin 2 metre uzunluğundaki kolunun gölgesi sola doğru hareket ediyor ve Curiosity'nin ön tekerlekleri karenin her iki tarafındaki karanlıktan görülüyor.

Gündoğumu sırasında gökyüzü aydınlandıkça, izcinin 2 metre uzunluğundaki kolunun gölgesi sola doğru hareket ediyor ve Curiosity'nin ön tekerlekleri karenin her iki tarafındaki karanlıktan görülüyor.

Ayrıca sol tarafta, robotik kolun omzuna monte edilmiş dairesel bir kalibrasyon hedefi de görünür hale geliyor. Mühendisler, bu hedefi, Mars yüzeyindeki kimyasal elementleri tespit eden Alpha Particle Xray Spectrometer adlı aletin doğruluğunu test etmek için kullanıyorlar.

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