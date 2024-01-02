NASA'nın Uzay Aracı, Mars'taki Gündoğumunu ve Günbatımını Anbean Kaydetti!

Günün ortasında, ön Hazcam'ın otomatik pozlama algoritması, pozlama sürelerini genellikle bir saniyenin üçte biri civarında belirler. Gece olunca, bu pozlama süresi bir dakikadan fazla artar ve son görüntüde beyaz kar şeklinde görünen tipik sensör gürültüsü olan 'sıcak pikseller' oluşur.