NASA'nın Uzay Aracı, Mars'taki Gündoğumunu ve Günbatımını Anbean Kaydetti!
NASA'nın Uzay Aracı, Mars'taki Gündoğumunu ve Günbatımını Anbean Kaydetti!
Kaynak: https://www.nasa.gov/missions/mars-sc...
NASA'nın son zamanlardaki yeniliklerinden hepimiz haberdarız. Şimdi de NASA, Curiosity Rover isimli uzay aracıyla Mars'ta günbatımına kadar bazı görüntüler kaydetti. Gelin o görüntülere beraber bakalım.👇
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NASA son günlerde birçok yeniliğe imza attı sizler de takdir edersiniz ki.
Hatırlarsanız Aralık ayında 30 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya yeni nesil lazer teknolojisiyle video göndermişti.
Şimdi de NASA, Curiosity Rover isimli uzay aracıyla Mars'ta günbatımına kadar bazı görüntüler kaydetti.
8 Kasım'da kaydedilen görüntüler 'Hazcam' isimli bir çeşit kamerayla elde edildi. Kamera, hem ön hem de arka tarafını kaydedebiliyor.
Bu görüntüler, Hazcam'ların geniş açılı lenslerini düzeltmek için yeniden proje haline getirildi.
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Gündoğumu sırasında gökyüzü aydınlandıkça, izcinin 2 metre uzunluğundaki kolunun gölgesi sola doğru hareket ediyor ve Curiosity'nin ön tekerlekleri karenin her iki tarafındaki karanlıktan görülüyor.
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