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Konaklama Sektörüne İlk Adım: Lüks Giyim Markası Louis Vuitton, Paris'in Göbeğinde Otel Açacak

Konaklama Sektörüne İlk Adım: Lüks Giyim Markası Louis Vuitton, Paris'in Göbeğinde Otel Açacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:07

Birçok ünlü ismin iş birliği yaptığı ünlü giyim markası Louis Vuitton, Paris'in göbeği Champs-Elysees'te otel açıyor. Bu otelin 2026 yılında bitmesi planlanırken, bu projenin markanın 'konaklama' sektörüne ilk girişi olarak görülüyor.

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1dUBOtJj...
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Modayı yakından takip ediyorsanız Louis Vuitton'ı birçok yerde duymuşsunuzdur. Marka son zamanlarda yeni koleksiyonlarıyla sık sık konuşuluyor.

Modayı yakından takip ediyorsanız Louis Vuitton'ı birçok yerde duymuşsunuzdur. Marka son zamanlarda yeni koleksiyonlarıyla sık sık konuşuluyor.

Son zamanlarda nülü isimlerle de iş birliği yapan Louis Vuitton, bu sefer de yepyeni bir projeyle gündemde.

Son zamanlarda nülü isimlerle de iş birliği yapan Louis Vuitton, bu sefer de yepyeni bir projeyle gündemde.

Marka, Paris'te ilk otelini açmayı planlıyor. Bu proje Louis Vuitton için "konaklama" açısından ilk proje.

Marka, Paris'te ilk otelini açmayı planlıyor. Bu proje Louis Vuitton için "konaklama" açısından ilk proje.

Lüks moda trendlerine yön veren marka kısacası "konaklama" sektörüne de dokunacak.

Lüks moda trendlerine yön veren marka kısacası "konaklama" sektörüne de dokunacak.

2026 yılına kadar bu otelin tamamlanması bekleniyor. Otel, şehrin tam göbeğinde, Champs-Elysees'te yer alacak.

2026 yılına kadar bu otelin tamamlanması bekleniyor. Otel, şehrin tam göbeğinde, Champs-Elysees'te yer alacak.
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Otelin dışarıdan görünüşü bu şekilde.👇

Siz neler düşünüyorsunuz bu otel hakkında? Yorumlarda buluşalım!

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