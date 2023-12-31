Konaklama Sektörüne İlk Adım: Lüks Giyim Markası Louis Vuitton, Paris'in Göbeğinde Otel Açacak

Birçok ünlü ismin iş birliği yaptığı ünlü giyim markası Louis Vuitton, Paris'in göbeği Champs-Elysees'te otel açıyor. Bu otelin 2026 yılında bitmesi planlanırken, bu projenin markanın 'konaklama' sektörüne ilk girişi olarak görülüyor.

Detaylar.👇