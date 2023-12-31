Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Kilitlenmesine Sebep Olan Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Kilitlenmesine Sebep Olan Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Dövme ayrı bir sanat dalı olarak görülse de bazı dövmeler tam anlamıyla beyin yakan türden. Şu ana kadar gördüğünüz tüm kötü dövmeler unutun. Çünkü birazdan göreceğiniz dövmeler size hayatı uzun uzun sorgulatacak.
Hazırsanız, başlayalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Sebebi neydi ki?
3. "Dövme sanatçısı olduğunu iddia eden arkadaşımın yaptığı dövme..."
4. "Sanatsal (!)"
5. 👇
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6. Aynısı olmuş (!)
7. "Kız arkadaşımın dövmesi."
8. "Benim bağlanma seviyesi."
9. İlginç bir çalışma...
10. Şu ana kadar yapılan en iyi Medusa dövmesiymiş.
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11. Bu ne tam olarak?
12. "Facebook grubunda karşıma çıktı."
13. "20 yıllık dövme sanatçısı annemin yaptığı dövme:"
14. Kedi mi yoksa kaplan mı?
15. Ve son olarak...
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