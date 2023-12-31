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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Kilitlenmesine Sebep Olan Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Kilitlenmesine Sebep Olan Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 23:16

Dövme ayrı bir sanat dalı olarak görülse de bazı dövmeler tam anlamıyla beyin yakan türden. Şu ana kadar gördüğünüz tüm kötü dövmeler unutun. Çünkü birazdan göreceğiniz dövmeler size hayatı uzun uzun sorgulatacak.

Hazırsanız, başlayalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Sebebi neydi ki?

2. Sebebi neydi ki?

3. "Dövme sanatçısı olduğunu iddia eden arkadaşımın yaptığı dövme..."

3. "Dövme sanatçısı olduğunu iddia eden arkadaşımın yaptığı dövme..."

4. "Sanatsal (!)"

4. "Sanatsal (!)"

5. 👇

5. 👇
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6. Aynısı olmuş (!)

6. Aynısı olmuş (!)

7. "Kız arkadaşımın dövmesi."

7. "Kız arkadaşımın dövmesi."

8. "Benim bağlanma seviyesi."

8. "Benim bağlanma seviyesi."

9. İlginç bir çalışma...

9. İlginç bir çalışma...

10. Şu ana kadar yapılan en iyi Medusa dövmesiymiş.

10. Şu ana kadar yapılan en iyi Medusa dövmesiymiş.
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11. Bu ne tam olarak?

11. Bu ne tam olarak?

12. "Facebook grubunda karşıma çıktı."

12. "Facebook grubunda karşıma çıktı."

13. "20 yıllık dövme sanatçısı annemin yaptığı dövme:"

13. "20 yıllık dövme sanatçısı annemin yaptığı dövme:"

14. Kedi mi yoksa kaplan mı?

14. Kedi mi yoksa kaplan mı?

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Gerçek anlamda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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