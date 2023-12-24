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Hayatınızda Görebileceğiniz En Kötü Dövmelere Sahip Birbirinden İlginç İnsanlar

Hayatınızda Görebileceğiniz En Kötü Dövmelere Sahip Birbirinden İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 08:01

Hayatımızda en az bir kere dövme yaptırmayı düşünmüşüzdür. Bazı dövmeleri 'sembolik' olarak yaptırmayı tercih etsek de bazı dövmeler bize bir sembolden daha başka şeyler ifade edebiliyor. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sembol ne de değerli bir anlam niteliğinde! Gelin birbirinden berbat dövmelere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://pleated-jeans.com/2023/08/15/...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. Umutsuz vaka olmuş gibi.

2. Umutsuz vaka olmuş gibi.

3. "Bu ne gerçekten?"

3. "Bu ne gerçekten?"

4. "Yok artık!"

4. "Yok artık!"

5. Bunların modası geçmişti sanki ama...

5. Bunların modası geçmişti sanki ama...
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6. Kelimeler kifayetsiz...

6. Kelimeler kifayetsiz...

7. "Ne kadar uzun bakarsanız o kadar garip bir hal alıyor."

7. "Ne kadar uzun bakarsanız o kadar garip bir hal alıyor."

8. "Sadaka(T)"

8. "Sadaka(T)"

9. Kendimi 'ana karakter' sanarken ben;

9. Kendimi 'ana karakter' sanarken ben;

10. "Buna gerçekten gerek yoktu."

10. "Buna gerçekten gerek yoktu."
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11. Ellere dikkat!

11. Ellere dikkat!

12. "Biri bu dövmeyi sınıf grubuna atmış. Şok oldum!"

12. "Biri bu dövmeyi sınıf grubuna atmış. Şok oldum!"

13. "Saat fiyatlarından sonra bulunan o dahiyane çözüm..."

13. "Saat fiyatlarından sonra bulunan o dahiyane çözüm..."

14. "İlk dövmemi yaptırdım."

14. "İlk dövmemi yaptırdım."

15. 👇

15. 👇
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16. "Bu dövmeye 7 bin TL harcadım!"

16. "Bu dövmeye 7 bin TL harcadım!"

17. Mitolojik dövme yaptırmayı azaltalım.

17. Mitolojik dövme yaptırmayı azaltalım.

18. "Eğer yüzüstü bulursanız ambulansı arayın."

18. "Eğer yüzüstü bulursanız ambulansı arayın."

19. "Sadece neden diye soruyorum.

19. "Sadece neden diye soruyorum.

20. "Dövmeyi yapan kişinin ödülleri varmış. İnanabiliyor musunuz?"

20. "Dövmeyi yapan kişinin ödülleri varmış. İnanabiliyor musunuz?"
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21. "Sen ve ben sonsuza dek yaşayacağız."

21. "Sen ve ben sonsuza dek yaşayacağız."

22. Bu Mercedes aşkı şaka mı peki?

22. Bu Mercedes aşkı şaka mı peki?

23. "Tinder'da eşleştiğim adam."

23. "Tinder'da eşleştiğim adam."

24. "Superman gibi hissediyorum."

24. "Superman gibi hissediyorum."

25. Ve son olarak...

25. Ve son olarak...

Sizce en kötü dövme hangisiydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın...

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