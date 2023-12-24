Hayatınızda Görebileceğiniz En Kötü Dövmelere Sahip Birbirinden İlginç İnsanlar
Hayatınızda Görebileceğiniz En Kötü Dövmelere Sahip Birbirinden İlginç İnsanlar
Kaynak: https://pleated-jeans.com/2023/08/15/...
Hayatımızda en az bir kere dövme yaptırmayı düşünmüşüzdür. Bazı dövmeleri 'sembolik' olarak yaptırmayı tercih etsek de bazı dövmeler bize bir sembolden daha başka şeyler ifade edebiliyor. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sembol ne de değerli bir anlam niteliğinde! Gelin birbirinden berbat dövmelere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Umutsuz vaka olmuş gibi.
3. "Bu ne gerçekten?"
4. "Yok artık!"
5. Bunların modası geçmişti sanki ama...
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6. Kelimeler kifayetsiz...
7. "Ne kadar uzun bakarsanız o kadar garip bir hal alıyor."
8. "Sadaka(T)"
9. Kendimi 'ana karakter' sanarken ben;
10. "Buna gerçekten gerek yoktu."
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11. Ellere dikkat!
12. "Biri bu dövmeyi sınıf grubuna atmış. Şok oldum!"
13. "Saat fiyatlarından sonra bulunan o dahiyane çözüm..."
14. "İlk dövmemi yaptırdım."
15. 👇
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16. "Bu dövmeye 7 bin TL harcadım!"
17. Mitolojik dövme yaptırmayı azaltalım.
18. "Eğer yüzüstü bulursanız ambulansı arayın."
19. "Sadece neden diye soruyorum.
20. "Dövmeyi yapan kişinin ödülleri varmış. İnanabiliyor musunuz?"
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21. "Sen ve ben sonsuza dek yaşayacağız."
22. Bu Mercedes aşkı şaka mı peki?
23. "Tinder'da eşleştiğim adam."
24. "Superman gibi hissediyorum."
25. Ve son olarak...
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