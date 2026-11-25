MasterChef'te Ödül Oyununun Kazananı Kim Oldu? 24 Kasım'da 100 Bin TL Ödülü Alan Yarışmacı
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım Salı akşamı ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan bölümde yarışmacılar, öğretmenleriyle birlikte mutfağa girdi. Gecenin sonunda ise 100 bin TL'lik ödülün sahibi Armağan oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde 100 bin TL değerinde ödül oyunu oynandı.
MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülü Armağan kazandı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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