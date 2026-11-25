Serdar Özözalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı senaryoda, hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye pek çok ilim dalında uzmanlaşan Yahya Efendi'nin yaşamı ekrana taşınacak. Yapımcılığını Yahya Tayyip Akdeniz'in üstlendiği ve 27 bölüm olarak planlanan dizinin yönetmenliğini ise Sedat İnci yapacak. Kaynak haberde dizinin hangi tarihî şahsiyeti esas aldığı belirtilmiyor, ancak Trabzon doğumlu ve müderrislik yapmış bir Yahya Efendi denildiğinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olarak bilinen Beşiktaşlı Yahya Efendi akla geliyor. Tarih kaynaklarına göre 1495 civarında Trabzon'da dünyaya gelen Beşiktaşlı Yahya Efendi, İstanbul'da müderrislik yaptıktan sonra Şehzade Mustafa olayında dönemin padişahının tutumunu eleştirdiği için görevinden uzaklaşıp Beşiktaş'a çekilmiş ve burada kurduğu dergâhta öğrenci yetiştirmiştir. Türbesi de bu bölgede bulunan Yahya Efendi için, denizcilerin yıllarca türbenin önünden geçerken selam verdiği anlatılır.