TRT 1'de Yayınlanacak Ramazan Dizisinin Başrolü Ünlü Oyuncu Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT 1'in ramazan ayında ekrana getireceği Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. 27 bölümden oluşacak projede başrolü, son olarak Kuruluş Orhan'daki rolüyle seyirci karşısına çıkan bir isim üstlenecek. Yapımcılığını Yahya Tayyip Akdeniz'in üstlendiği dizi, Trabzon'da doğan bir müderrisin hayatını anlatacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Şükrü Özyıldız, Kuruluş Orhan'dan sonra TRT 1'in ramazan dizisi Yahya Efendi Kalbin Aynası'nın başrolüne geçti.
Yahya Efendi Kalbin Aynası Trabzon doğumlu bir müderrisin hikâyesini anlatacak, yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın