Eski Fotoğraflarda Kimse Neden Gülmüyor? Sebepleri Hiç Aklınıza Gelmeyecek
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Eminiz ki siz de bu durumu fark ettiniz ve 'Yahu bu insanlar neden bu kadar mutsuz duruyorlar?' diye düşündünüz. İnanın bunun sebeplerini öğrenince yaşadığınız sorgulamayı mantıklı bir temele oturtabileceksiniz.
Gelin, insanların eski fotoğraflarda hiç gülümsememesinin altından yatan birbirinden ilginç sebeplere birlikte göz atalım...👇
1800'lerde fotoğraf çektirmek, hiç de bugün olduğu kadar kolay bir iş değildi.
İnsanların dişlerinin kötü olması, gülümsememelerinin ardında yatan sebeplerden biriydi.
Günümüzde olduğu gibi eskiden de insanlar, fotoğraflarında iyi çıkmak istediği için dişlerini gülümseyerek ortaya çıkarmak istemezlerdi.
Günümüzde fotoğraf çekilirken "Peyniiiir" diyoruz. Peki ya eskiden?
Çünkü dönemin standartlarına göre küçük dudaklar ya da ağızlar, Victoria dönemini güzellik anlayışının temellerindendi.
Fotoğraf çektirmek o dönem için çok korkutucu bir şeydi.
Dolayısıyla böyle bir ortama giren insanlar, doğal olarak poz verirken biraz gergindiler ve bu da gülümsemelerini daha zor bir hale getiriyordu.
Fotoğraf çekilirken insanların yüzündeki gülümsemeyi uzun süre tutması mümkün değildi.
Eskiden insanlar, tek bir pozlarının çekilebilmesi için dakikalarca kameranın önünde beklemek zorundaydı.
Birkaç saniyeden uzun süre için, yüzünüze bir gülümseme yerleştirmenin ne kadar zor olduğunu inanın siz de biliyorsunuz.
Bunların hepsi belki de bir varsayım. Peki bu durum altında yatan gerçek sebep ne?
Kraliyet Aileleri'nin, dönemin fotoğrafçılığı üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardı.
Eskiden fotoğraflarda gülümsemeyi tercih eden insanlar; palyaço, suçlu, fakir ya da sarhoş olarak görülüyorlardı.
Sonuç olarak 1800'lerin sonlarından 1900'lerin başlarına kadar süren erken fotoğrafçılık dönemi, tıpkı bir ressamın sanat eserini ortaya koyarken takındığı titizliği ve saygıyı aratmayan bir ciddiyete sahipti.
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