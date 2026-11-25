Şimdilerde her ne kadar çocuk oyuncağı gibi de olsa fotoğraf çektirmek, eskiden insanlar için çok daha ürkütücü bir aktiviteydi. Fotoğrafçılığın ilk günlerinde insanlardan, fotoğraf çektirmek için daha önce hiç bulunmadıkları bir ortama girmeleri ve daha önce hiç görmediği alet edevatların önünde poz vermeleri isteniyordu.