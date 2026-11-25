Dünyanın En Acı Biberi Belli Oldu: Yiyenlerin Vücudunda Bakın Neler Oluyor!
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Pepper X ortalama 2 milyon 693 bin Scoville birimine ulaşıyor.
Scoville ölçeği biberin içindeki kapsaisin miktarına dayanıyor.
Biberi yetiştiren Ed Currie, Pepper X üzerinde 10 yıldan uzun süre çalıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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