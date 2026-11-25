Güney Carolina'daki PuckerButt Pepper Company'nin kurucusu Currie, Carolina Reaper'ı da yetiştiren isim. Pepper X'in kapsaisin miktarını artırmak için onu kendi en acı biberleriyle çaprazladı. Yeni bir melez biberin özelliklerinin oturması yaklaşık 10 nesil sürüyor.

Currie, Pepper X'i yaklaşık 10 yıl önce kararlı hâle getirdiklerini söyledi. Biberi, Carolina Reaper'ın rekorunu kimse geçemediği için ancak 2023'te tanıttı. Bir Pepper X'i bütün olarak yemeyi ise anında başlayan yoğun bir yanma olarak anlattı. Currie'ye göre ardından vücut tepki veriyor ve yanma kollara, göğse yayılıyor.