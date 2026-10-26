article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Yıllardır Acı Biberi Yanlış Seçiyormuşuz: Acıyı Ele Veren Detay Meğer Kabuğundaymış

Yıllardır Acı Biberi Yanlış Seçiyormuşuz: Acıyı Ele Veren Detay Meğer Kabuğundaymış

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 17:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dolmalık sandığınız biberin ilk lokmada ağzınızı yakması pazar alışverişinin klasik sürprizlerinden biri. Gıda yazarlarına göre biberin rengi, şekli, boyutu ve kabuğundaki beyaz çizgiler acılığı hakkında önceden fikir verebiliyor. Üstelik hiçbir yöntem yüzde yüz kesin sonuç vermiyor. İşte pazar tezgahında işinize yarayacak ipuçları.

Kaynak: Tasting Table

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnce, sivri ve koyu yeşil biberlerde acı ihtimali yüksek

İnce, sivri ve koyu yeşil biberlerde acı ihtimali yüksek

Biber seçerken ilk bakılacak yer şekil ve renk. Daha ince ve sivri uçlu biberler genellikle daha acı oluyor. Aynı ailedeki benzer görünümlü bir biber çok daha yakıcı olabildiği için sadece şekle güvenmek de yanıltabiliyor.

Renk de ipucu veriyor. Koyu yeşil ve olgunlaşmış biberlerde acılık artma eğiliminde. Kırmızıya dönmüş biberler ise hem daha olgun hem daha tatlı oluyor. Yani kırmızı rengi görünce 'bu kesin acıdır' demek yerine, biberin genel yapısına da bakmak gerekiyor.

Boyut konusunda kural biraz ters çalışıyor. Küçük ve tam olgunlaşmış biberler çoğu zaman daha acı çıkarken, ıslah edilmiş iri ve etli çeşitler daha yumuşak olma eğiliminde. Dolmalık biber arıyorsanız kalın etli, iri ve düz yüzeyli olanları tercih etmek işinizi kolaylaştırır.

Kabuktaki beyaz çizgiler bitkinin yaşadığı stresi ele veriyor

Kabuktaki beyaz çizgiler bitkinin yaşadığı stresi ele veriyor

Bazı biberlerin yüzeyinde uzunlamasına beyaz çizgiler ve çatlak benzeri izler görülüyor. Bahçıvanlar arasında yaygın bir inanışa göre bu çizgiler, bitkinin kuraklık ya da sıcak gibi stres altında büyüdüğünü gösteriyor. Aralıklı sulama sonrası biber hızla büyüyünce kabuğu çatlıyor ve bu izler oluşuyor.

Çizgi sayısı arttıkça biberin daha acı olacağı düşünülüyor. Pürüzsüz yüzeyli biberler ise daha genç, daha az stresli ve genellikle daha ılımlı kabul ediliyor. Acısız bir biber arıyorsanız çizgisiz olanları, ateşli bir sofra istiyorsanız çizgili olanları seçebilirsiniz.

Burada bir uyarı var: Bu ilişkinin bilimsel olarak kanıtlandığını söylemek zor. Çizgiler daha çok biberin yaşlı ve olgun olduğunu gösteriyor ve olgun biberde acı veren madde daha yoğun bulunuyor. Çizgili bir kırmızı biberin hem tatlımsı hem yakıcı çıkabilmesi de bu yüzden mümkün.

Emin olamıyorsanız biberin ucundan küçük bir parça tadın

Emin olamıyorsanız biberin ucundan küçük bir parça tadın

Koku da bir ipucu olabilir ama en az güvenilir yöntem bu. Keskin kokulu biberler acı olabilir, fakat acılık çoğu zaman biber kesildikten sonra anlaşılıyor. Pazarcı izin veriyorsa ya da evde yemekten önce, biberin ucundan küçük bir parça koparıp tatmak en sağlam kontrol.

Acıyı veren kapsaisin maddesi en çok çekirdeklerin ve beyaz iç zarların bulunduğu bölgede toplanıyor. Bu yüzden uç kısım daha az yakıyor, sapa yakın kısım daha acı oluyor. Yemeğe katacağınız biber beklediğinizden acı çıktıysa ikiye bölüp çekirdekleri ve beyaz zarları temizlemeniz acıyı belirgin biçimde düşürür.

Acı biberle çalışırken eldiven kullanmak ve elinizi gözünüze sürmemek de iyi bir alışkanlık. Ağzınız yanarsa su yerine yoğurt, süt ya da peynir gibi süt ürünleri daha çok rahatlatıyor. Kısacası bir ipucu tek başına yeterli değil, ama şekil, renk ve çizgileri birlikte okuyunca acı sürprizlerinin çoğundan kurtulabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın