Yıllardır Acı Biberi Yanlış Seçiyormuşuz: Acıyı Ele Veren Detay Meğer Kabuğundaymış
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Dolmalık sandığınız biberin ilk lokmada ağzınızı yakması pazar alışverişinin klasik sürprizlerinden biri. Gıda yazarlarına göre biberin rengi, şekli, boyutu ve kabuğundaki beyaz çizgiler acılığı hakkında önceden fikir verebiliyor. Üstelik hiçbir yöntem yüzde yüz kesin sonuç vermiyor. İşte pazar tezgahında işinize yarayacak ipuçları.
Kaynak: Tasting Table
İnce, sivri ve koyu yeşil biberlerde acı ihtimali yüksek
Kabuktaki beyaz çizgiler bitkinin yaşadığı stresi ele veriyor
Emin olamıyorsanız biberin ucundan küçük bir parça tadın
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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