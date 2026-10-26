Yıllardır Acı Biberi Yanlış Seçiyormuşuz: Acıyı Ele Veren Detay Meğer Kabuğundaymış

Biber seçerken ilk bakılacak yer şekil ve renk. Daha ince ve sivri uçlu biberler genellikle daha acı oluyor. Aynı ailedeki benzer görünümlü bir biber çok daha yakıcı olabildiği için sadece şekle güvenmek de yanıltabiliyor.

Renk de ipucu veriyor. Koyu yeşil ve olgunlaşmış biberlerde acılık artma eğiliminde. Kırmızıya dönmüş biberler ise hem daha olgun hem daha tatlı oluyor. Yani kırmızı rengi görünce 'bu kesin acıdır' demek yerine, biberin genel yapısına da bakmak gerekiyor.

Boyut konusunda kural biraz ters çalışıyor. Küçük ve tam olgunlaşmış biberler çoğu zaman daha acı çıkarken, ıslah edilmiş iri ve etli çeşitler daha yumuşak olma eğiliminde. Dolmalık biber arıyorsanız kalın etli, iri ve düz yüzeyli olanları tercih etmek işinizi kolaylaştırır.