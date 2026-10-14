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10 Yıldır Çayına ve Tatlısına Bile Pul Biber Atan Esnaf: "Acısız Günüm Yok"

10 Yıldır Çayına ve Tatlısına Bile Pul Biber Atan Esnaf: "Acısız Günüm Yok"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 12:57
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Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki esnaf Caner Özsercan, yediği ve içtiği her şeye pul biber ekliyor. Evet, aklınıza gelebilecek her şeye! Mesela çaydan tatlıya, sudan yoğurda kadar Özsercan, hiçbir şeyi acısız tüketmiyor. Bu alışkanlığıyla da görenleri şaşırtıyor. 

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Her şey bir Kahramanmaraş gezisiyle başladı

Her şey bir Kahramanmaraş gezisiyle başladı

15 yıldır esnaflık yapan Özsercan, yıllar önce gittiği Kahramanmaraş gezisinde acı pul biberi tattıktan sonra her şeye biber katmaya başlamış. Bu alışkanlık 10 yıldır sürüyor.

'Acı benim hayatım. Su, çorba, tatlı, çay gibi akla gelebilecek her şeye pul biber ekliyorum' diyen Özsercan, gece yatmadan önce yoğurduna bile pul biber koyduğunu anlatıyor. 'Acısız günüm yok' diyor.

"Pul biber en çok tatlıya yakışıyor"

"Pul biber en çok tatlıya yakışıyor"

Özsercan'a göre pul biber en çok tatlıya ve çaya yakışıyor. İkisinin de pul biberle denenmesini tavsiye ediyor ve 'Gerçekten çok lezzetli oluyor' diyor.

Bu alışkanlığı ilk kez görenler şaşırıyor ama ondan görüp deneyenler de olmuş. Eşi de ara sıra deniyor, bazen vazgeçse de denediği oluyor.

Çayı hep pul biberle servis ediliyor

Çayı hep pul biberle servis ediliyor

Evde de düzen belli: Akşamları gelen çay tepsisinde çay ve şekerin yanında küçük bir tas pul biber de bulunuyor. Özsercan çayının her zaman böyle servis edildiğini söylüyor.

9 yaşındaki oğlu Rüzgar ise babasına özeniyor. 'Ben de denemek istediğimde tadıyorum ama çok acı geliyor, hatta gözümden yaş bile geliyor' diyen Rüzgar, büyüyünce babası gibi yiyebilmeyi umuyor.

Kimine göre işkence, Özsercan'a göre ise vazgeçilmez bir lezzet.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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