10 Yıldır Çayına ve Tatlısına Bile Pul Biber Atan Esnaf: "Acısız Günüm Yok"

Özsercan'a göre pul biber en çok tatlıya ve çaya yakışıyor. İkisinin de pul biberle denenmesini tavsiye ediyor ve 'Gerçekten çok lezzetli oluyor' diyor.

Bu alışkanlığı ilk kez görenler şaşırıyor ama ondan görüp deneyenler de olmuş. Eşi de ara sıra deniyor, bazen vazgeçse de denediği oluyor.