Oysa insanın başka birini çekici bulması, bir başkasından etkilenmesi ya da zaman zaman farklı ihtimalleri düşünmesi tek başına sadakatsizlik anlamına gelmez. Duygular her zaman bilinçli biçimde seçilmez. Ancak bu duygular karşısında nasıl davranılacağı, hangi sınırların korunacağı ve hangi ilişkinin sorumluluğunun üstlenileceği kişinin seçimleriyle ilgilidir. Bu nedenle sadakati yalnızca bir duyguya indirgemek eksik bir değerlendirmedir. Sadakat, ilişkinin karşılıklı olarak belirlenmiş sınırlarına bağlı kalmayı, dürüstlüğü ve güveni korumayı içeren davranışsal bir tutumdur. Üstelik sadakatin anlamı her çift için bütünüyle aynı olmayabilir. İlişkilerde belirleyici olan, tarafların hangi sınırlar üzerinde özgürce ve açıkça uzlaştıklarıdır.

İnsan psikolojisinin en çelişkili yanlarından biri, bireyin birbirine zıt gibi görünen duyguları aynı anda yaşayabilmesidir. Bir insan evliliğinde mutlu olduğunu söylerken başka birine âşık olabilir mi? Eşine duyduğu sevgi gerçekken, başka birine karşı hissettiği aşk da gerçek olabilir mi? Ve belki de en önemlisi, iki insanı sevdiğini söyleyen biri neden seçim yapmak zorunda kaldığında çoğunlukla evliliğini sürdürmeyi tercih eder? Bu sorulara yalnızca sadakat, ahlak ya da toplumsal değerler üzerinden cevap vermek, meselenin psikolojik boyutunu anlamak açısından yetersiz kalabilir. Çünkü insan her zaman duygularıyla tutarlı davranmaz.

Bazen birini tutkuyla severken başka biriyle yaşamaya devam eder.

Bazen kaybetmekten en çok korktuğu kişi, en yoğun aşkı hissettiği insan değildir.

Bir insan sevgilisinden ayrıldığında bir ilişkiyi kaybederken, eşinden ayrıldığında hayatının çok daha geniş bir bölümünün değişeceğini düşünebilir. Bu nedenle evliliği sürdürme kararı her zaman eşe duyulan sevginin daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Bazen güvenlik ihtiyacı, bazen sorumluluk duygusu, bazen değişim korkusu, bazen de mevcut hayatından vazgeçmek istememek bu kararda belirleyici olabilir.

İnsanlar bazen elde edecekleri mutluluğun büyüklüğünden çok, kaybedecekleri şeylerin ağırlığına odaklanırlar. Yeni bir hayatın ne kadar mutlu olacağını bilemezler. Ancak mevcut hayatlarının hangi parçalarını kaybedebileceklerini somut biçimde görebilirler. Bu nedenle aşk yoğun olsa bile, evliliği sonlandırmanın yaratacağı belirsizlik daha güçlü bir karar belirleyicisi olabilir.

Bir insanın sevgisi ne kadar yoğun olursa olsun, karşısındaki kişiyi sürekli belirsizlik içerisinde bırakması, geleceğe ilişkin beklentiler oluşturup bunları gerçekleştirmemesi ya da kendi düzenini korurken diğer kişinin hayatını askıya alması, yalnızca aşkın karmaşıklığıyla açıklanamaz. Sevgi, davranışların sonuçlarından bağımsız değerlendirilemez. Birini sevdiğini söylemek başka, o kişinin duygusal güvenliğini gözetmek başka bir şeydir. Belki de bu tür ilişkilerde üzerinde durulması gereken en önemli soru, kişinin kimi daha çok sevdiği değildir. Çünkü insan duygularını her zaman karşılaştırılabilir bir ölçüye dönüştüremez. Bir insan sevgilisine âşık olduğunu söyleyebilir. Onunla kendisini daha canlı, daha genç, daha anlaşılmış hissedebilir. Fakat günün sonunda evine döner, eşinin yanında kalır ve mevcut hayatını sürdürür. Bu durum sevgilisine duyduğu duyguların mutlaka sahte olduğunu göstermez. Ancak bir gerçeği açıkça ortaya koyar: O kişi, hissettiği aşka rağmen hayatını değiştirmemeyi seçmiştir. Ve bazen insanın ne hissettiğinden çok, neyi seçtiği karşısındaki kişinin hayatını belirler. Çünkü bir ilişkide sevildiğini bilmek kadar, o sevginin içerisinde nasıl bir yere sahip olduğunu bilmek de önemlidir.

Evliliğinde mutlu olduğunu söyleyen birinin başka birine âşık olması, insan duygularının karmaşıklığını gösterir. Fakat bu aşkı gizli bir ilişkiye dönüştürmesi ve sonrasında mevcut hayatını korumayı seçmesi, duygular kadar kişisel tercihlerin ve sorumlulukların da belirleyici olduğunu hatırlatır. Burada belki de en acı verici gerçek şudur: