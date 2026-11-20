Yargıtay'dan Boşanma Davasında Emsal Karar: Telefonundaki Uygulamalara Şifre Koyan Kadın Tazminat Ödeyecek!
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, cep telefonundaki sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını şifreleyerek eşinin erişimine kapatan kadını boşanma davasında tam kusurlu saydı. Bilirkişi incelemesiyle dijital ortamda sadakatsizlik yaptığı belirlenen kadının, eşine hem maddi hem de manevi tazminat ödemesine ve çocukların velayetinin babaya verilmesine yönelik karar onandı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliği içinde cep telefonundaki uygulamaları şifreleyerek dijital mahremiyet sınırını aşan ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan tarafın tam kusurlu sayılacağına hükmederek emsal bir karara imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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