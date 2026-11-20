Niğde'de başlayan hukuk mücadelesinin sonunda yüksek mahkeme, şifreli uygulamalar üzerinden başka kişilerle iletişim kurduğu kanıtlanan kadının, eşine maddi ve manevi tazminat ödemesini kesinleştirdi.

Dava sürecini başlatan olaylar zinciri, Niğde 2. Aile Mahkemesi'ne taşınan karşılıklı boşanma dosyasıyla yargı kayıtlarına geçti. Evlilikleri devam ederken eşinin cep telefonuna sık sık bildirim gelmesinden kuşkulanan koca, cihazı kontrol etmek istediğinde tüm sosyal medya ve iletişim uygulamalarının ayrı ayrı şifrelendiğini gördü. Şifreleri talep etmesi üzerine eşinden 'Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın' yanıtını alan adam, sanal ortamda aldatıldığını ve müşterek çocuklarının ihmal edildiğini öne sürerek boşanma, velayet ve tazminat talebiyle mahkemenin yolunu tuttu. Suçlamaları kabul etmeyen kadın da karşı dava açarak savunma yaptı.

Yargılama aşamasında mahkeme talimatıyla cep telefonu üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı bilirkişi incelemesi, şifrelerin ardındaki gizemi ortadan kaldırdı. Uzmanlar tarafından hazırlanan teknik raporda, cihazdaki haberleşme programlarının bilinçli olarak kilitlendiği tespit edildi. İnceleme sonucunda, bu gizli bölmeler aracılığıyla kadının başka bir erkekle cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ve görüntülü aramalarda mahrem nitelikte görüntüler paylaştığı resmi olarak kayıt altına alındı.

Dosyayı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, telefonundaki içerikleri gizleyerek güven sarsıcı davranışlarda bulunan ve sadakatsizlik eylemi gerçekleştiren kadını evliliğin bitmesinde tek sorumlu tutarken, kocayı tamamen kusursuz buldu.

Kadının açtığı karşı davayı reddeden mahkeme heyeti, erkeğin taleplerini haklı görerek ortak çocukların velayetini babaya bıraktı ve davalı kadının eşine maddi ile manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı son kez inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin dijital sadakatsizlik ve uygulama şifreleme konusundaki tespitlerini hukuka uygun bularak verilen hükmü onadı.