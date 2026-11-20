Final Yapan Dizi Sayısı 7'ye Çıktı: Halef'ten Haysiyet'e Dizilere Final Kararı Aldıran Reytingler
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Kanal D'nin Salı akşamı dizisi Haysiyet için 19 Kasım'da gelen final kararıyla birlikte sezon boyunca ekrana veda eden dizi sayısı yediye yükseldi. Eylül ayında A.B.İ. ile başlayan erken veda furyası Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk, Sevdam Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı ile devam etmişti. Kararların hangi akşamın reytinglerinin ardından geldiğine tek tek baktık; bazı dizilerin bir önceki haftaya göre yükselişteyken, bazılarının ise ilk ona bile giremeden veda ettiğini görüyoruz.
Sezonun ilk üç finali Çirkin, A.B.İ. ve Aşk ve Taht için eylül sonu ile ekim başında kesinleşti.
Mercan Köşk ile Sevdam Karadeniz'in final kararları, ekim ayındaki reyting düşüşlerinin ardından geldi.
Halef: Köklerin Çağrısı, 41. bölümde Total'de 4,07 ile yedinci olunca 43. bölümde final yapacağı belli oldu.
Haysiyet 10. bölümde Total'de 4,50 aldı ama 13. bölümde final yapacağı açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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