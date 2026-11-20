Sezonun ilk final haberi, tamamen yenilenen kadroyla ikinci sezonuna başlayan ATV dizisi A.B.İ. için geldi. Dizi 22 Eylül Salı akşamı Total'de 3,32 ile dördüncü, AB'de 2,42 ile yedinci, ABC1'de 3,07 ile altıncı sırada yer aldı ve ikinci sezonun 5. bölümünde final yapma kararı bu reytinglerin ardından verildi. Ertesi akşam ATV'nin bir diğer iddialı yapımı Aşk ve Taht'ın sırası geldi; dizi 23 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 3. bölümüyle Total'de 1,62 ile 14., AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de 1,45 ile 15. sırada kaldı ve 5. bölümde veda edeceği duyuruldu.

Çirkin'in sonu ise ekim ayının hemen başında açıklandı. Star TV dizisi 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanan 10. bölümüyle Total'de 2,58, AB'de 2,60 ve ABC1'de 2,77 reyting aldı, üç kategoride de yedinci sırada kaldı ve kısa süre sonra 4 Ekim'de yayınlanacak 11. bölümle finale gideceği belli oldu. Ekim ayı ilerledikçe veda haberleri ATV ve NOW'da da birbirini izledi.