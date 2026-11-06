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A.B.İ., Halef, Sevdam Karadeniz... 6. Dizi Final Yapıyor, Ekranda 20 Dizi Kalıyor

A.B.İ., Halef, Sevdam Karadeniz... 6. Dizi Final Yapıyor, Ekranda 20 Dizi Kalıyor

yerli dizi Now TV Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 14:30
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NOW’un perşembe dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için final kararı alındı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizi, 43. bölümüyle sezonun altıncı erken finali olacak. Halef’in vedasıyla ekrandaki yerli dizi sayısı 20'ye inerken NOW’da yalnızca üç dizi kalıyor.

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Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle sezonun altıncı erken finali olacak.

Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle sezonun altıncı erken finali olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle ekrana veda edecek. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin final kararı, 5 Kasım'daki kritik bölümün reytinglerinin ardından geldi.

18 Eylül 2025'te başlayan dizi, ilk sezonunda perşembe akşamlarının lideri olmuş, 15 Ocak'ta Total'de 8,69 ile zirvesini görmüştü. Aybüke Pusat'ın ayrıldığı ikinci sezonda ise aynı ilgiyi bulamadı. 5 Kasım'da 41. bölümüyle ekrana dönen dizi Total'de 4,07 ile 7. sırada kaldı.

Yayın akışında değişiklik olmazsa final bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek. Böylece dizinin ikinci sezonu yalnızca 8 bölümde noktalanmış olacak.

Eylülden bu yana altı dizi için final kararı alındı, NOW bir ayda ikinci dizisine veda ediyor.

Eylülden bu yana altı dizi için final kararı alındı, NOW bir ayda ikinci dizisine veda ediyor.

Sezonun ilk finali 4 Ekim'de Star TV'den geldi. Ardından ATV peş peşe üç diziyi ekrandan kaldırdı, NOW da Sevdam Karadeniz'i dördüncü bölümünde bitirdi. Final yapan diziler ve tarihleri şöyle:

Çirkin (Star TV): 4 Ekim

A.B.İ. (ATV): 6 Ekim

Aşk ve Taht (ATV): 7 Ekim

Mercan Köşk (ATV): 17 Ekim

Sevdam Karadeniz (NOW): 2 Kasım

Halef: Köklerin Çağrısı (NOW): 43. bölüm

Listede ikinci sezonuna devam eden üç dizi bulunuyor. Çirkin ve A.B.İ.'nin ardından Halef de yeni sezonda yalnızca birkaç hafta dayanabilen yapımlar arasına girdi.

Halef'in vedasıyla ekranda 20 dizi kalacak, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.

Halef'in vedasıyla ekranda 20 dizi kalacak, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.

Sevdam Karadeniz'in finalinin ardından 21'e inen dizi sayısı, Halef'in de hesaptan düşmesiyle 20'ye gerileyecek. NOW'da ise yalnızca üç dizi kalıyor. Kanal kanal ekrandaki diziler şöyle:

TRT 1: Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı, Teşkilat

Kanal D: Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet

NOW: Yeraltı, Ömür Usta, Anne Yarısı

Star TV: Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve

Show TV: Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş, Muhtemel Aşk

ATV: Altı Üstü İstanbul, Güneşin Doğduğu Yer

Perşembe akşamları Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Güneşin Doğduğu Yer'e kalıyor.

Perşembe akşamları Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Güneşin Doğduğu Yer'e kalıyor.

Halef'in boşaltacağı perşembe kuşağında yarış artık üç dizi arasında geçecek. Star TV'de Sevdiğim Sensin, Show TV'de Muhtemel Aşk ve ATV'de Güneşin Doğduğu Yer aynı akşam izleyici karşısına çıkıyor. NOW'un Halef'in yerine hangi yapımı koyacağı ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan kanallar kış sezonu için yeni projelerini sete çıkarmaya devam ediyor. NOW'da Centilmen, Adana Ayazı ve Şapkacı Kadınlar; Kanal D'de Karakuyu ve Susuz Yaz; Show TV'de Cevher, TRT 1'de Yörük Kızı sırada bekliyor. ATV de Hamal ve Evlat ile kadrosunu dörde çıkarmayı planlıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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