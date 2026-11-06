A.B.İ., Halef, Sevdam Karadeniz... 6. Dizi Final Yapıyor, Ekranda 20 Dizi Kalıyor

Halef'in boşaltacağı perşembe kuşağında yarış artık üç dizi arasında geçecek. Star TV'de Sevdiğim Sensin, Show TV'de Muhtemel Aşk ve ATV'de Güneşin Doğduğu Yer aynı akşam izleyici karşısına çıkıyor. NOW'un Halef'in yerine hangi yapımı koyacağı ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan kanallar kış sezonu için yeni projelerini sete çıkarmaya devam ediyor. NOW'da Centilmen, Adana Ayazı ve Şapkacı Kadınlar; Kanal D'de Karakuyu ve Susuz Yaz; Show TV'de Cevher, TRT 1'de Yörük Kızı sırada bekliyor. ATV de Hamal ve Evlat ile kadrosunu dörde çıkarmayı planlıyor.