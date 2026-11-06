A.B.İ., Halef, Sevdam Karadeniz... 6. Dizi Final Yapıyor, Ekranda 20 Dizi Kalıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW’un perşembe dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için final kararı alındı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizi, 43. bölümüyle sezonun altıncı erken finali olacak. Halef’in vedasıyla ekrandaki yerli dizi sayısı 20'ye inerken NOW’da yalnızca üç dizi kalıyor.
Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle sezonun altıncı erken finali olacak.
Eylülden bu yana altı dizi için final kararı alındı, NOW bir ayda ikinci dizisine veda ediyor.
Halef'in vedasıyla ekranda 20 dizi kalacak, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.
Perşembe akşamları Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Güneşin Doğduğu Yer'e kalıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın