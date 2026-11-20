“Geçen hafta bankaların takipteki alacaklarına dikkat çektim. Bankacılık sisteminde geri ödemesi geciktiği için takibe alınan kredi ve diğer alacakların büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçmiş durumda.

Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni geldi. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçlarında haftalık 70 milyar 678 milyon liralık yükseliş var. Bireysel kartların toplam borç bakiyesi 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL. Kredi kartları ile tüketici kredileri birlikte değerlendirildiğinde toplam borç bakiyesi 7 trilyon 131 milyar 149 milyon TL. Bu iki kalemdeki haftalık artış 105 milyar 613 milyon TL. Bireysel kredi borçları 3.6 trilyon liraya dayanmış.

Bir süredir milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorun nihayet ekonomi yönetiminin gündemine de girmiş! Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiş.

Muhalefet partileri geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili TBMM'ye kanun teklifleri vermişti. Borçların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesini öngören, icra takibindeki tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaçlayan teklifler, birikmiş faiz ve ek yükümlülüklerden arındırılarak anapara üzerinden yapılandırılma hedefliyor.

Tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve icra takip masrafları gibi kalemlerin silinmesini öngörüyor.

Bu şekilde bir düzenleme olur mu? Birikmiş faizden tamamen vazgeçilmesi ihtimalinin değerlendirileceğini sanmıyorum. Bu affa girer. O konuda Hazine'nin tavrı net...

Peki ne yapılacak? Öğrendiğime göre, BDDK konuyla ilgili çalışıyor. Ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçları yapılacak düzenlemeyle yeniden vadelendirilecek. Kurumun 48 ila 60 ay taksitlendirme seçeneği üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Gelelim yapılandırma faizine... Malum yılın başında da bir düzenleme yapılmıştı. O zaman yapılandırma için yüzde 3.11 oranında faiz uygulanacağı belirtilmişti. Vade ise 48 ayla sınırlı tutulmuştu. Başvurular için de 3 aylık süre tanınmıştı. Şimdi faizin ne olacağına dair somut bir karar yok. Halen düzenlemenin üzerinde çalışılıyor. Ancak yapılandırma faizinin daha düşük, vadesinin de daha yüksek olacağı bir düzenlemenin masada olduğu söyleniyor.”