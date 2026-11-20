Borç Yapılandırmasında Detaylar Belli Oldu! Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Geliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bankaların takipteki alacakları 1 trilyon lirayı aşarken, vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçları da hızla büyüyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yükünü ve ekonomi yönetiminin gündemindeki yeni yapılandırma hazırlığını kaleme aldı. BDDK'nın 48 ila 60 ay vadeli yeni bir ödeme planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
İşte Dilek Güngör’ün bireysel kredi ve kredi kartı borcu yapılandırması hakkında Sabah Gazetesi’nde yazdığı yazıdan bir bölüm:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın