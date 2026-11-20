Hamilelik dönemi, beslenme konusunda daha dikkatli olunan bir süreç. Bu dönemde herhangi bir takviyenin kullanılıp kullanılmayacağı ve miktarı mutlaka doktorunuzla birlikte değerlendirilmelidir. Bu içerikte, balık yağı seçerken bakılabilecek saflık ve kalite kriterlerini 1854'ten bu yana Norveç'te üretilen Möller's Omega-3 üzerinden inceliyoruz.

NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.