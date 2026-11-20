Anne Adayları İçin Omega-3 Dünyasına Yakından Bakıyoruz!
Anne adayları için Omega-3 dünyasına yakından bakıyoruz.
Hamilelik dönemi, beslenme konusunda daha dikkatli olunan bir süreç. Bu dönemde herhangi bir takviyenin kullanılıp kullanılmayacağı ve miktarı mutlaka doktorunuzla birlikte değerlendirilmelidir. Bu içerikte, balık yağı seçerken bakılabilecek saflık ve kalite kriterlerini 1854'ten bu yana Norveç'te üretilen Möller's Omega-3 üzerinden inceliyoruz.
NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Hamilelikte Balık Yağı Seçerken Saflık Kriterleri
DHA ve Bebek Gelişimi
Doğal A ve D Vitamini Kaynağı: Möller's Morina Karaciğer Yağı
Kuzey Atlantik Okyanusu'nun soğuk ve derin sularında yaşayan morina balıkları, zorlu iklim koşullarına dayanmak için vücutlarında daha fazla yağ depolar. Möller’s Omega-3 Morina Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) da Norveç kıyılarındaki bu balıklardan elde ediliyor. Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) ile birlikte doğal A, D ve E vitaminleri içeriyor. İçeriğindeki A ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. Morina karaciğer yağı A vitamini içerdiğinden, hamilelik döneminde kullanımı ve günlük miktarı mutlaka doktorunuzla birlikte değerlendirilmelidir.
Çocuklar İçin Sıvı Formlar
Möller's Balık Yağı Kullanım Miktarları ve Saklama Koşulları
Kimler İçin Uygun Değil?
Möller's Omega-3 ürünleri doğal balık yağı içerir. Bu nedenle balık veya deniz ürünlerine alerjisi olan bireyler için uygun bir takviye değildir. Ayrıca Möller's bir ilaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık veya düzenli ilaç kullanımı gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Hamilelikte Omega-3 seçerken nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Hamilelikte takviye kullanımı her zaman doktor önerisiyle değerlendirilmelidir. Ürün seçerken saflık, form ve içerik doğruluğuna bakılabilir. Möller's Omega-3, doğal trigliserid formunda sunulur, moleküler distilasyonla ağır metallerden arındırılır ve IFOS 5 yıldız kalite onayına sahiptir. Hamilelik döneminde her takviyede olduğu gibi, kullanıma başlamadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.
Soru: Balık yağında ağır metal kontrolü nasıl yapılır?
Cevap: Balık yağları, moleküler distilasyon gibi saflaştırma yöntemleriyle arındırılabilir ve bağımsız programlar tarafından test edilebilir. Möller's Omega-3, moleküler distilasyonla ağır metallerden arındırılır; her üretim partisi bağımsız IFOS programı tarafından test edilir ve sonuçlar Nutrasource veritabanından bağımsız olarak doğrulanabilir. Hamilelik döneminde kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.
Soru: Hamilelik döneminde bebek gelişimi için Omega-3 nasıl katkı sağlar?
Cevap: DHA'nın anne tarafından alınması, fetüsün ve emzirilen bebeklerin normal beyin ve normal göz gelişimine katkıda bulunur. Bu etki için yetişkinlere önerilen günlük Omega-3 alımına ek olarak 200 mg DHA alınması gerekir. Hamilelikte takviye ihtiyacı ve miktarı doktorunuz tarafından belirlenmelidir.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
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