Ankara'da 4 Cacığa 1000 Lira Yazan Restorana 135 Bin Lira Ceza Kesildi

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmenin kapı girişindeki fiyat listesi ile masalardaki QR kodlu fiyat listesini karşılaştırdı ve 34 ürünün satış fiyatının iki listede farklı olduğunu tespit etti. QR kodlu menüde cacığın fiyatı 250 lira olarak görüldü. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işletmeye 135.082 lira para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da başvurunun ardından işletmede fiyat etiketi denetimi yapıldığını ve ceza kesildiğini duyurdu.