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Ekonomi
Ankara'da 4 Cacığa 1000 Lira Yazan Restorana 135 Bin Lira Ceza Kesildi

Ankara'da 4 Cacığa 1000 Lira Yazan Restorana 135 Bin Lira Ceza Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 23:37
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Ankara'da bir restoranda hesabı gören bir müşteri, adisyondaki tutar karşısında CİMER'e başvurdu. Başvuru kısa sürede Ticaret Bakanlığı ekiplerinin işletmeye gitmesini sağladı. Kapıdaki ve masalardaki fiyat listeleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark ise yalnızca tek bir ürünle sınırlı değildi. İşletmeye kesilen ceza da dikkat çekti.

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Dört cacığın hesabı 1000 lira oldu.

Dört cacığın hesabı 1000 lira oldu.

Müşteri, dört cacık için adisyonda 1000 lira ödediğini görünce CİMER'e başvurdu ve şikâyetini sosyal medyada da paylaştı. Cacığın fiyatının menüde yer almadığını öne süren müşterinin başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

Kapıdaki liste ile QR menü tutmadı.

Kapıdaki liste ile QR menü tutmadı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmenin kapı girişindeki fiyat listesi ile masalardaki QR kodlu fiyat listesini karşılaştırdı ve 34 ürünün satış fiyatının iki listede farklı olduğunu tespit etti. QR kodlu menüde cacığın fiyatı 250 lira olarak görüldü. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işletmeye 135.082 lira para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da başvurunun ardından işletmede fiyat etiketi denetimi yapıldığını ve ceza kesildiğini duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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