Ankara'da 4 Cacığa 1000 Lira Yazan Restorana 135 Bin Lira Ceza Kesildi
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Ankara'da bir restoranda hesabı gören bir müşteri, adisyondaki tutar karşısında CİMER'e başvurdu. Başvuru kısa sürede Ticaret Bakanlığı ekiplerinin işletmeye gitmesini sağladı. Kapıdaki ve masalardaki fiyat listeleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark ise yalnızca tek bir ürünle sınırlı değildi. İşletmeye kesilen ceza da dikkat çekti.
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Dört cacığın hesabı 1000 lira oldu.
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Kapıdaki liste ile QR menü tutmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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