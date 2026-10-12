Biber Kızartırken Yağın Sıçramasını Önleyen Asıl Detay Kesik Atmak Değilmiş

Sıcak yağa temas eden su damlası çok hızlı buhara dönüşüyor, genleşen buhar da yağı dışarı fırlatıyor. Yani etrafa saçılan şey yağın kendisi değil, biberden gelen nem. Chowhound'a göre yiyecekler kurulansa bile içlerinde ve yüzeylerinde biraz su kalıyor, bu yüzden sıçramayı tamamen sıfırlamak zor.

Bu yüzden ilk iş, yıkanan biberleri kâğıt havluyla iyice kurulamak. Sap çevresi ve kıvrımlarda su birikebildiği için buralara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yan tarafa atılan küçük bir kesik içeride biriken buharın çıkmasına yardımcı olabilir, ama tek başına sıçramayı bitirmiyor.

Tavanın kendisi de fark yaratıyor. Isıyı eşit dağıtmayan ince tavalarda oluşan sıcak noktalar sıçramayı artırabiliyor. Kalın tabanlı bir tava ve elinizin altında bir sıçrama önleyici süzgeç hem ocağı hem kolunuzu korumanıza yardımcı oluyor.