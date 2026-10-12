Biber Kızartırken Yağın Sıçramasını Önleyen Asıl Detay Kesik Atmak Değilmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Biber kızartmak basit görünse de çoğumuz için sıçrayan yağ, kararan kabuk ya da patlayan biberle biten bir uğraş. Mutfak yazarlarına göre sorunun büyük kısmı ateşten değil, biberin üzerindeki sudan ve tavadaki küçük hatalardan çıkıyor. Kurulama, ateş ayarı ve tuzu ekleme zamanı sonucu belirliyor. Kaynak: Chowhound
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıçrayan şey yağ değil, biberin üzerinde kalan su
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ateş çok kısıksa biber terler, tava doluysa haşlanır
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın