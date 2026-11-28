Brentford maça cesur başladı ve Callum Wilson 19. dakikada Dango Ouattara'nın pasını aldıktan sonra savunmacısından sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Konuk ekip 32. dakikada Mikkel Damsgaard'ın ara pasıyla Lisandro Martinez'in arkasına sarkan Ouattara üzerinden bir kez daha tehlike yarattı ve onun hazırladığı pozisyonu yine Wilson gole çevirdi. Deneyimli golcü böylece 13 dakika içinde iki gol atarak takımını soyunma odasına önde gönderdi.

Ev sahibinin de ilk yarıda fırsatları vardı. Harry Maguire, Diogo Dalot'un ortasında kafayla üst direği yokladı, Bruno Fernandes'in kafa vuruşu ise az farkla dışarı gitti. Patrick Dorgu net bir fırsattan yararlanamazken Amad Diallo'nun girişimi de sonuçsuz kaldı.