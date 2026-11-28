Pochettino'nun Old Trafford'daki İlk Maçında Tribünler Futbolculara Tepki Gösterdi
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Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Old Trafford'da Brentford'u ağırladı ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı tribünde 74 bin 26 kişi izledi. Mauricio Pochettino, Manchester ekibinin başında kendi sahasındaki ilk maçına çıktı. Arjantinli teknik adamın aradığı başlangıç gelmezken tribünlerin sabrı daha devre arasında tükendi.
Wilson ilk yarıda iki kez vurdu.
Direkten dönen toplar farkı azaltamadı.
Tribünler devre arasında yuhaladı.
"Birlik olmalı ve bir arada kalmalıyız."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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