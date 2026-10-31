BBC'den Şaşırtan Analiz: Manchester United Üzerine Konuşmak Eski Oyuncular İçin Bir Endüstriye Dönüştü

Sky Sports yorumcusu Gary Neville, United'ın geçen pazar Bournemouth'a 3-0 yenildiği maçta yayında sert eleştiriler yaptı. Maçın ardından Old Trafford'daki yayın kabininde kaydettiği podcast'te de bazı oyuncuları profesyonel olmamakla suçlayan Neville şu ifadeleri kullandı:

'İçlerinden birkaçı var. Manchester'da yaşıyorum ve bazıları o kadar profesyonel değil. Onlara ayıracak vaktim yok. Birkaçı yatması gereken saatte yatmıyor, doğru şeyleri yemiyor. Her günün her dakikası Manchester United'ı düşünmüyorlar.'

Neville'in 2021'de kurduğu The Overlap, video ve podcast platformlarındaki başarısıyla spor medyasının en etkili yayınlarından biri haline geldi. Neville geçen yaz United influencer'ı Mark Goldbridge'in YouTube kanallarını satın aldı ve kulübe ayrılan yayın hacmi belirgin biçimde arttı. Maçları canlı izlediği yayınlardaki sert tepkileriyle tanınan Goldbridge'in kanallarının 3,7 milyondan fazla abonesi vardı.