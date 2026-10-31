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BBC'den Şaşırtan Analiz: Manchester United Üzerine Konuşmak Eski Oyuncular İçin Bir Endüstriye Dönüştü

BBC'den Şaşırtan Analiz: Manchester United Üzerine Konuşmak Eski Oyuncular İçin Bir Endüstriye Dönüştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 18:32
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Manchester United'da Michael Carrick dönemi en az bir hafta daha sürecek ve kulüp, sahadaki sonuçlar kadar sahanın dışındaki yorumlarla da gündemde kalıyor. Gary Neville, Wayne Rooney, Roy Keane, Paul Scholes ve Nicky Butt gibi eski oyuncuların kendi yayın platformları kulübün her hamlesini inceliyor. Bu yorum seli futbolculardan teknik direktöre kadar herkesin kulağına ulaşıyor ve kulübün ticari tarafında da karşılığı var. 

Kaynak - BBC

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Carrick en az bir hafta daha görevde.

Carrick en az bir hafta daha görevde.

Michael Carrick, Manchester United'ın başında en az bir hafta daha kalacak ve 45 yaşındaki teknik adam cumartesi günü Chelsea deplasmanında takımı yönetecek. Amazon'un All or Nothing belgesel ekiplerine bu sezon Old Trafford'daki perde arkasını kaydetmeleri için eşi görülmemiş bir erişim tanındı. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin her adımı zaten yakından izlenirken, eski oyuncuların durmayan yorumları bu yayın akışını daha da büyüttü. Kulübün çöküşünün bir içerik üretme makinesine dönüşüp dönüşmediği sorusu da artık sık soruluyor.

Neville Bournemouth yenilgisinin ardından sert konuştu.

Neville Bournemouth yenilgisinin ardından sert konuştu.

Sky Sports yorumcusu Gary Neville, United'ın geçen pazar Bournemouth'a 3-0 yenildiği maçta yayında sert eleştiriler yaptı. Maçın ardından Old Trafford'daki yayın kabininde kaydettiği podcast'te de bazı oyuncuları profesyonel olmamakla suçlayan Neville şu ifadeleri kullandı:

'İçlerinden birkaçı var. Manchester'da yaşıyorum ve bazıları o kadar profesyonel değil. Onlara ayıracak vaktim yok. Birkaçı yatması gereken saatte yatmıyor, doğru şeyleri yemiyor. Her günün her dakikası Manchester United'ı düşünmüyorlar.'

Neville'in 2021'de kurduğu The Overlap, video ve podcast platformlarındaki başarısıyla spor medyasının en etkili yayınlarından biri haline geldi. Neville geçen yaz United influencer'ı Mark Goldbridge'in YouTube kanallarını satın aldı ve kulübe ayrılan yayın hacmi belirgin biçimde arttı. Maçları canlı izlediği yayınlardaki sert tepkileriyle tanınan Goldbridge'in kanallarının 3,7 milyondan fazla abonesi vardı.

Rooney ve Keane de sert konuştu.

Rooney ve Keane de sert konuştu.

Wayne Rooney salı günü Neville'in yalnızca United'a ayrılmış YouTube kanalı Stick to United'a konuk oldu ve Carrick'in oyuncularının sert bir silkelenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Neville sonrasında kendi The Overlap programında teknik direktörlerin bazen kendi iyilikleri için görevden alınması gerektiğini savundu. Eski United kaptanı Roy Keane ise Carrick ile ekibinin hâlâ görevde olmasının şans olduğunu belirtti. Goldbridge'in gerçek adı Brent di Cesare ve bugün kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu Rooney ile birlikte Stick to United programını sunuyor.

Scholes ve Butt'ın podcast'i de var.

Scholes ve Butt'ın podcast'i de var.

Class of 92 kuşağından Paul Scholes ile Nicky Butt de The Good, The Bad & The Football adlı kendi podcast'lerini yapıyor. Geçen sezon Carrick'in ilk iç saha maçı olan Manchester derbisinden önce Butt, Erling Haaland'ın Lisandro Martinez'i kaldırıp koşacağını söylemiş, Scholes ise Norveçli golcünün gol attıktan sonra Martinez'i ağlara atacağını öne sürmüştü. United maçı 2-0 kazandı ve Martinez çok iyi bir performans gösterdi. Maçın ardından Scholes'un sözleri sorulan Arjantinli savunmacı şu ifadeleri kullandı:

'Dürüst olmak gerekirse istediğini söyleyebilir. Ona zaten söyledim, bana bir şey söylemek istiyorsa istediği yere gelebilir. Evime de gelebilir, nereye isterse. Umurumda değil.'

Carrick gürültüyü duymamaya çalışıyor.

Carrick gürültüyü duymamaya çalışıyor.

Perşembe günkü basın toplantısında eski takım arkadaşlarından ve eski oyunculardan gelen gürültüyle nasıl başa çıktığı sorulan Carrick, bundan elinden geldiğince uzak durduğunu anlattı. Carrick şu ifadeleri kullandı:

'Açıkçası görmüyorum. Görmem gereken şeyleri görüyorum. Aramıyorum, zaten hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Daha önce de söyledim, taraftarların ne düşündüğünü önemsiyorum. Stadyumda nasıl hissettirdiğini ve bizi izlemek, desteklemek için deplasmanlara gelmelerini önemsiyorum. Onlara ne verdiğimizi, ne sunduğumuzu ve ne gördüklerini önemsiyorum. Bunun dışında hiçbir şeye gerçekten dikkat etmiyorum.'

Eski teknik direktör Erik ten Hag da United kadrosunun Neville ve Rio Ferdinand gibi isimlerin görüşleriyle başa çıkmakta zorlandığına değinmiş, eski oyuncuların kulübe ve oyunculara daha yararlı olabileceğini söylemişti. Neville de Ferdinand'ın podcast'inde çocukluk kulübünü eleştirirken dengeyi bazen tutturamadığını kabul etti. United 2013'te son şampiyonluğunu yaşadığından beri dünyanın en çok gelir elde eden kulüplerinden biri olmayı sürdürüyor ve bunu ticari anlaşmalarına ve maç günü gelirlerine borçlu. Eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ed Woodward 2018'de taraftarları kızdıran şu ifadeleri kullanmıştı:

'Oyun performansının ticari tarafta yapabileceklerimiz üzerinde gerçekten anlamlı bir etkisi yok.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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