BBC'den Şaşırtan Analiz: Manchester United Üzerine Konuşmak Eski Oyuncular İçin Bir Endüstriye Dönüştü
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Manchester United'da Michael Carrick dönemi en az bir hafta daha sürecek ve kulüp, sahadaki sonuçlar kadar sahanın dışındaki yorumlarla da gündemde kalıyor. Gary Neville, Wayne Rooney, Roy Keane, Paul Scholes ve Nicky Butt gibi eski oyuncuların kendi yayın platformları kulübün her hamlesini inceliyor. Bu yorum seli futbolculardan teknik direktöre kadar herkesin kulağına ulaşıyor ve kulübün ticari tarafında da karşılığı var.
Carrick en az bir hafta daha görevde.
Neville Bournemouth yenilgisinin ardından sert konuştu.
Rooney ve Keane de sert konuştu.
Scholes ve Butt'ın podcast'i de var.
Carrick gürültüyü duymamaya çalışıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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