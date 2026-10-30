Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya 1 Milyon Euro Daha Ödeyecek

Fenerbahçe'de son haftalardaki performansı eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, takımının yakın zamanda Slavia Prag ile oynadığı Avrupa maçında oyundan alınırken tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı ve bu protestolara alkışlarla karşılık verdi. Sarı-lacivertli formayla bugüne dek çıktığı 59 resmi maçta 16 gol ve 15 asist üretti.