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Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya 1 Milyon Euro Daha Ödeyecek

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya 1 Milyon Euro Daha Ödeyecek

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 21:29
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Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde Benfica'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesindeki bonus maddeleri devreye girdiği için Portekiz ekibine 1 milyon euro daha ödeyecek. Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve sarı-lacivertli formayla 30 gol katkısı barajını aşması bonusları aktif hale getirdi. Bu gelişmeyle Fenerbahçe'nin Kerem için kasasından çıkan toplam rakam 23,5 milyon euroya ulaştı.

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Sözleşmesindeki iki bonus maddesi aktif oldu.

Sözleşmesindeki iki bonus maddesi aktif oldu.

Fenerbahçe'nin 2025 yaz transfer döneminde Benfica'dan kadroya kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesindeki bonus maddeleri devreye girdi. Öğrenildiğine göre milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve sarı-lacivertli formayla 30 gol katkısı barajını aşması nedeniyle kontratındaki 500'er bin euroluk iki ayrı bonus maddesi aktif hale geldi. Fenerbahçe bu bonuslar için Portekiz ekibine toplam 1 milyon euro ödeyecek.

Toplam bedel 23,5 milyon euroya ulaştı.

Toplam bedel 23,5 milyon euroya ulaştı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu ilk etapta 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Bonus ödemesiyle birlikte yönetimin Benfica'ya verdiği toplam rakam 23,5 milyon euroya ulaştı. Kerem'in Benfica'dan transferinde gerçekleşmesi muhtemel yaklaşık 1,5 milyon euro bonus daha bulunuyor.

Kerem Slavia Prag maçında ıslıklanmıştı.

Kerem Slavia Prag maçında ıslıklanmıştı.

Fenerbahçe'de son haftalardaki performansı eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, takımının yakın zamanda Slavia Prag ile oynadığı Avrupa maçında oyundan alınırken tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı ve bu protestolara alkışlarla karşılık verdi. Sarı-lacivertli formayla bugüne dek çıktığı 59 resmi maçta 16 gol ve 15 asist üretti.

Galatasaray da 1,05 milyon euro kazandı.

Galatasaray da 1,05 milyon euro kazandı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu ve sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi bulunuyordu. Fenerbahçe'nin ödediği 22,5 milyon euro bonservis bedelinin kardan yüzde 10'u olan yaklaşık 1,05 milyon euro Galatasaray'ın kasasına girdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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