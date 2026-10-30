Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya 1 Milyon Euro Daha Ödeyecek
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Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde Benfica'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesindeki bonus maddeleri devreye girdiği için Portekiz ekibine 1 milyon euro daha ödeyecek. Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve sarı-lacivertli formayla 30 gol katkısı barajını aşması bonusları aktif hale getirdi. Bu gelişmeyle Fenerbahçe'nin Kerem için kasasından çıkan toplam rakam 23,5 milyon euroya ulaştı.
Sözleşmesindeki iki bonus maddesi aktif oldu.
Toplam bedel 23,5 milyon euroya ulaştı.
Kerem Slavia Prag maçında ıslıklanmıştı.
Galatasaray da 1,05 milyon euro kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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