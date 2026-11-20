George Washington Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü'nden Barbara Kowalcyk, 2001'de 2 yaşındaki oğlunu muhtemelen bozulmuş kıymadan bulaşan bir E. coli enfeksiyonu yüzünden kaybetti. İnsanlara ne yiyeceklerini söylemediğini, yalnızca göreli riski bilmelerini istediğini anlatıyor. Küçük çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişiler risk grubunda sayılıyor.

Uzmanların ilk sıraya koyduğu ürün yonca, fasulye ve brokoli filizleri. Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden Ellen Shumaker'a göre sıcak ve nemli ortamda yetişen filizler bakterilerin çoğalması için uygun koşul sunuyor. 1996 ile 2020 arasında filizlere bağlanan en az 52 salgın kaydedildi ve etkenler arasında salmonella, listeria ve E. coli vardı. Bu yaz da brokoli ve yonca filizleriyle ilişkilendirilen iki salgın görüldü. Filizi güvenle yemenin tek yolu iyice pişirmek.