Gıda Güvenliği Uzmanlarının Kendi Sofralarına Almadığı 5 Yiyecek Belli Oldu
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ABD'de her yıl yaklaşık 48 milyon kişi gıda kaynaklı bir hastalığa yakalanıyor ve bu yaz rekor sayıda vaka görüldü. Gıda güvenliği alanında çalışan uzmanlar, kendi sofralarına almadıkları yiyecekleri tek tek sıraladı. Listede hemen her market reyonundan ürün bulunuyor ve uzmanların bir kısmı bu ürünleri hiçbir koşulda çiğ tüketmiyor.
Filizler uzmanların listesinde ilk sırada.
Şarküteri ürünlerinde listeria riski var.
Hazır paketlenmiş salatalar da listede.
Çiğ kabuklu deniz ürünleri risk taşıyor.
Dilimlenmiş kavun da sofradan çıkarılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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